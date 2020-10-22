Abogados y especialistas de México y Estados Unidos acusan al SAT y al gobierno de México de intimar a los contribuyentes. Esta semana, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presiden...

Abogados y especialistas de México y Estados Unidos acusan al SAT y al gobierno de México de intimar a los contribuyentes. Esta semana, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes. Ahora, abogados mexicanos respaldan las acusaciones del ABA. De acuerdo con estos especialistas, el SAT intimida a los contribuyentes para que no consigan asistencia legal y lleguen a acuerdos para pagar impuestos.

SAT intimida a abogados y contribuyentes

En entrevista con Reforma, Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, las autoridades piden a los contribuyentes que renuncien a su asesoría legal. Así, los pagadores de impuestos tienen que negociar directamente con el SAT. Por otro lado, según Herrera Ordóñez, las autoridades amenazan con procesos penales a abogados y contribuyentes si no aceptan la autocorrección fiscal. De ser cierto, esto violaría el artículo 114-A del Código Fiscal de la Federación (CFF):

Artículo 114-A.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente.

Según fuentes anónimas de Reforma, algunos despachos fiscales están en la mira del SAT por ayudar a crear las estrategias fiscales de empresas como Walmart, IBM, Femsa. Las tres empresas pagaron deudas millonarias al fisco y fueron forzadas a disculparse públicamente en diarios de circulación nacional hace algunos meses. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689 De acuerdo con la ABA, hay tres situaciones recientes en las que el gobierno mexicano violentó el Estado de Derecho:

Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han declarado que los abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de transformación de México.

Funcionarios de varias ramas del gobierno han invitado a los contribuyentes con irregularidades fiscales a que vayan directamente con el SAT para arreglar su situación. El problema aquí es que los mismos funcionarios han aconsejado a los contribuyentes a no buscar representación legal.

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha amenazado a contribuyentes con investigaciones como una forma de presionarlos.

Además de la violación al CFF, la ABA denunció en su carta que las acciones del fisco también violan otra serie de leyes nacionales y acuerdos internacionales:

Artículos 14, 17 y 20, sección B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 8, párrafo 2, inciso d), y artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/presiona-sat-contra-abogados/gr/ar2055160?md5=cfe3a69bedbd062d5b0d776b47500ebb&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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