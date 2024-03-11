En comparación con el mismo periodo de 2022, hubo una disminución en las devoluciones de 225 mil 75 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que durante la presente administración, atendió más trámites y lo hizo en menos tiempo. En el Informe Tributario y de Gestión del Cuarto Trimestre de 2023, la autoridad fiscal indicó que como resultado de procesos más ágiles y eficientes, en enero-diciembre de 2023 se pagaron 775 mil 16 millones de pesos por devoluciones tributarias. Lo anterior representó un incremento de 337 mil 621 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2018. Es decir, hubo un crecimiento real de 37.4%.

Disminución en las devoluciones

Pero en comparación con el mismo periodo de 2022, hubo una disminución en las devoluciones de 225 mil 75 millones de pesos, una variación de -26.6% real. El SAT explicó que esta tendencia se explica en gran parte por las devoluciones extraordinarias del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 2022, como resultado del estímulo complementario a combustibles, que ya no fueron aplicables en 2023 por la disminución de los precios de los combustibles. Así mismo, el efecto se complementó con la disminución en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de comercio exterior por el fortalecimiento del peso frente al dólar, la cual es parte importante de los montos acreditados por los contribuyentes que generan devoluciones. Estas devoluciones forman parte importante del flujo de efectivo de las empresas, ya que permite el incremento de operaciones comerciales, evita presiones por financiamiento y ayuda a saldar los gastos corrientes (nómina y renta). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, aunque el SAT ha mantenido su compromiso de realizar devoluciones en tiempo y forma, la disminución en los montos de devolución durante el año 2023 sugiere la necesidad de una revisión más detallada de las políticas fiscales y económicas para garantizar un equilibrio entre la recaudación y la devolución de impuestos, promoviendo así un ambiente propicio para el crecimiento económico y empresarial en México.