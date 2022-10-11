A través de una campaña de actualización de datos bancarios, el SAT busca endurecer los actos de fiscalización de los contribuyentes, advierte especialista.

A través de una campaña de actualización de datos bancarios, el SAT busca endurecer los actos de fiscalización de los contribuyentes, advierte especialista.

Las instituciones bancarias comenzaron una campaña de actualización de datos a través de sus aplicaciones digitales (apps), con lo cual la autoridad busca endurecer la fiscalización de los ingresos, gastos y operaciones financieras que realizan los contribuyentes, de acuerdo con especialistas.

Según lo reportado por Publimetro, algunos bancos como Santander y BBVA, iniciaron una campaña de actualización de datos desde sus apps, donde solicitan a sus clientes confirmar si son empleados o trabajan por honorarios, su régimen fiscal, origen de los ingresos y si recibe algún tipo de renta.

Asimismo, la solicitud es acompañada por mensajes donde se advierte a los usuarios que la cuenta será bloqueada si no se se envía la información requerida a través de la misma plataforma.

*“¡Aviso! Evite el bloqueo de sus cuentas. Es necesario que ahora mismo confirme y / o actualice su información personal por normativa”,*reporta la app de Santander a sus clientes. Cabe resaltar que las instituciones financieras sólo pueden entregar información mensual al fisco de aquellos contribuyentes que están bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión fiscal.

¿El SAT puede fiscalizar a través de bancos?

En entrevista con Publimetro, Miguel Ángel Tavares Sánchez, Integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza la actualización de datos bancarios para fiscalizar los ingresos y el pago de impuestos correspondiente.

“Digamos que las apps bancarias son una de tantas ventanas que se abren para que, tanto los bancos como el SAT, obtengan información sobre el origen de sus ingresos, el tipo de operaciones que realiza, depósitos, transferencias y movimientos que registra" detalló el especialista.

Asimismo, Tavares explicó que no se trata de una ordenamiento nuevo y que las actualizaciones de datos se realizan de forma periódica, por lo que dicha estrategia también es utilizada para "pescar" a quienes tienen una cuenta bancaria y no están inscritos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y no cubren impuestos.

Finalmente, advirtió que los bancos tienen la facultad legal de congelar la cuenta de los clientes que incumplan o hagan caso omiso a la campaña de actualización de datos.