La propuesta fue elaborada por Fundar, Oxfam México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred). Con 218 votos en contra, 185 a favor y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual como toallas, tampones y copas menstruales. La iniciativa fue presentada por la diputada Martha Tagle, del partido Movimiento Ciudadano (MC), y buscaba que estos productos fueran considerados de primera necesidad, como las medicinas y los alimentos, con lo que alcanzarían una tasa del 0% de IVA y serían distribuidos gratuitamente en las escuelas y a las poblaciones de escasos recursos. La votación estuvo cerrada, pues incluso hubo legisladores de Morena, el partido en el poder, que se pronunciaron a favor de la iniciativa, como la diputada Wendy Briceño, que se manifestó de la siguiente manera: “No se puede pagar un impuesto por menstruar. Si en esta tribuna hemos discutido y se han aprobado ajustes fiscales sobre otro tipo de bienes que afectan la economía personal, como medicinas o alimentos, cuál sería la diferencia con los productos de gestión menstrual”. Sin embargo, lejos de ser un consenso entre los legisladores morenistas, hubo quienes se pronunciaron en contra, como Tatiana Clouthier, quien se abstuvo de votar y aseguró que la iniciativa no lograría mejorar el precio para las usuarias de estos productos. La propuesta fue elaborada por Fundar, Oxfam México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred). Señala que el IVA, como es un impuesto al consumo, no distingue entre los niveles de ingresos de los consumidores que adquieren bienes y servicios, por lo que da un tratamiento injusto a los consumidores con menores ingresos. “En México las políticas públicas y tributarias carecen de perspectiva de género y derechos humanos, mientras hombres y mujeres continúen enfrentando realidades socioeconómicas diferentes, los sistemas tributarios —que son neutros al género—, van a afectarles de manera diferente”, explica Paulina Castaño, investigadora de justicia fiscal del centro de investigación y análisis Fundar.

La @Mx_Diputados rechazó la iniciativa por una #MenstruaciónDignaMéxico argumentando que se abriría un 'boquete fiscal' de aproximadamente 3 mil millones de pesos. La decisión niega derechos y justicia para las mujeres. Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/PV6jhcBIT8 — Fundar (@FundarMexico) October 23, 2020

El argumento esgrimido para rechazar la iniciativa es que crearía un boquete fiscal de hasta 3 mil millones de pesos, lo que en el contexto de la crisis sanitaria haría que los recursos escasearan. Sin embargo, Fundar argumenta que cobrar IVA a estos productos en realidad es un “impuesto sexista”, y que estos beneficios fiscales son necesarios para apoyar a las personas con menores ingresos, a diferencia de otros que benefician a las personas más ricas, como las deducciones personales. Con información de El País. https://verne.elpais.com/verne/2020/10/22/mexico/1603385968\_771432.html

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