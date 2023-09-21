Si las remesas que el contribuyente recibe provienen de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, serían consideradas donativos Los envíos de dinero que realizan los mexicanos que radican en Estados Unidos (o en otra nación distinta a su país de origen) a sus familias que viven en México, se conocen como remesas. Pero ¿cuánto dinero puede recibir una persona de remesas sin declarar al Servicio de Administración Tributaria (SAT)? De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, las personas físicas residentes en México que hayan obtenido préstamos o donativos no tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) por esos ingresos. Pero dichos contribuyentes están obligados a informar, en la declaración anual, sobre los préstamos, los donativos y los premios, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos. Esto lo establece el Artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR. Por ejemplo, si el contribuyente obtiene un préstamo de 450 mil pesos de alguna institución financiera y recibe un donativo de 200 mil pesos de un familiar, debe declararlos. Esto se debe a que excederían de 600 mil pesos. En entrevista con El Contribuyente, la contadora indicó que si las remesas que el contribuyente recibe provienen de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, serían consideradas donativos y no se tendría que pagar ISR por esos ingresos. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que es recomendable que los contribuyentes que reciban depósitos por remesas declaren al SAT los ingresos mencionados. Esto se debe a que la autoridad fiscal podría presumir que se trata de ingresos por los que se tiene que pagar ISR.