La Profeco presentó una herramienta gratuita para buscar y comprar los precios de las últimas semanas en varios productos participantes en el Buen Fin 2021. El Buen Fin es evento comercial en el qu...

La Profeco presentó una herramienta gratuita para buscar y comprar los precios de las últimas semanas en varios productos participantes en el Buen Fin 2021. El Buen Fin es evento comercial en el que negocios y empresas ofrecen descuentos especiales. La edición de este año se realizará del 10 al 16 de noviembre. La Secretaría de Economía y la iniciativa privada prevén superar en esta edición los 293 millones de pesos en ventas, cifra que se alcanzó en la edición de 2020.

Herramienta de Profeco

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una herramienta para que los consumidores revisen y comparen precios. https://twitter.com/Profeco/status/1457558496384221187

La herramienta del Quién es quién en los precios para El Buen Fin 2021 permite consultar los precios de 477 productos en las categorías de:

Cocina.

Electrodomésticos.

Línea blanca.

Audio y equipos de sonido, TV y video.

Cómputo.

La información muestra con detalle los precios por establecimiento y una gráfica del comportamiento de los precios recopilados durante las últimas semanas.

Para usar la herramienta sigue los siguientes pasos:

Selecciona la ciudad y municipio/alcadía en donde te encuentras o donde planeas realizar tus compras.

Selecciona una categoría de tu interés.

Selecciona el producto del que deseas consultar el precio.

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