Como parte de la iniciativa de Código Fiscal de la Ciudad de México para 2022, se propone un impuesto de 2% para las apps de entrega de alimentos y paquetería.

Como parte de la iniciativa de Código Fiscal de la Ciudad de México para 2022, se propone un impuesto de 2% para las apps de entrega de alimentos y paquetería.

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) recientemente recibió el Paquete Económico para 2022, que se integra por las propuestas de Presupuesto, Ley de Ingresos y Código Fiscal. El Paquete Económico fue entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública empezará a discutirlo a partir del sábado 4 de diciembre de 2021.

Impuesto de 2% para las apps de alimentos

Como parte de la iniciativa de Código Fiscal 2022, se propone que el Gobierno de la CDMX cobre un impuesto del 2% a las plataformas de reparto de alimentos y paquetería. De acuerdo con Reforma, la propuesta establece que personas físicas o morales que operen aplicaciones a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en todo el territorio de la CDMX tendrán que hacer el pago de impuestos. El artículo 307 Ter del CFF indica lo siguiente: Deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada. La propuesta fue criticada por el Partido Acción Nacional (PAN). El diputado Federico Döring cuestionó que se busque cobrar el 2% a este sector económico sin que los repartidores cuenten con seguridad social y otras prestaciones. Además, la propuesta establece que las plataformas de reparto tendrán que informar a la SAF sobre el número de entregas mensuales que realicen y el pago de impuestos lo tendrán que hacer el día 15 de cada mes.

Con información de Reforma. https://www.reforma.com/buscan-cobrar-impuestos-a-las-apps-de-alimentos/ar2308208?\_\_rval=1

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