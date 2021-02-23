La autoridad publicó un nuevo listado de contribuyentes en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el listado global relacionado al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La primera actualización al listado, con 158 contribuyentes, incluye a los que no aportaron ninguna prueba. En el segundo listado están los 46 contribuyentes que aportaron pruebas, pero no pudieron desvirtuar las acusaciones.

¿Cómo terminan en el listado?

Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos. El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas. A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles. Puedes revisar las listas en estos enlaces: https://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5611926&fecha=22/02/2021 https://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5611925&fecha=22/02/2021 Es importante conocerla, pues los contribuyentes que aún no encontrándose en ella, hayan dado efectos fiscales a un CFDI emitido por estos contribuyentes, podrían tener que hacer aclaraciones ante la autoridad fiscal. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coloca-sat-158-contribuyentes-en-lista-negra-definitiva-de-factureros

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