Hasta abril de 2025, el SAT ha rechazado 3 de cada 10 devoluciones automáticas del ISR. ¿Por qué pasa esto y cómo solucionarlo? Este 2025, miles de personas han presentado su declaración anual espe...

Hasta abril de 2025, el SAT ha rechazado 3 de cada 10 devoluciones automáticas del ISR. ¿Por qué pasa esto y cómo solucionarlo? Este 2025, miles de personas han presentado su declaración anual esperando una devolución… pero muchos se toparon con una sorpresa: su solicitud fue rechazada. ¿El motivo? A veces tan simple como olvidar marcar la casilla de “quiero devolución”. Hasta el 15 de abril, el SAT ha realizado más de 1.3 millones de devoluciones automáticas, por un total de 10,323 millones de pesos. Pero también ha rechazado aproximadamente el 30% de las solicitudes, generando molestias entre quienes sí cumplieron en tiempo y forma. La consultora especializada Fiscalia identificó los siete errores más comunes y compartió recomendaciones para resolverlos.

⚠️ Principales razones por las que el SAT rechaza devoluciones automáticas:

⁠CLABE mal capturada CLABE incorrecta, no asociada al contribuyente, o cuenta cancelada.

⁠No pedir la devolución Si no se elige expresamente la opción “devolución”, el sistema no procesa el reembolso, aunque tengas saldo a favor.

⁠No usar e.firma en montos altos Obligatoria si pides más de $10,000. Si no la usaste, será rechazo automático.

⁠RFC suspendido o sin obligaciones vigentes Si no has presentado declaraciones previas o tu RFC está inactivo.

⁠Domicilio fiscal no localizable Si el SAT no puede verificar tu domicilio, frena el reembolso.

⁠Deducciones personales sin CFDI válido Facturas inválidas o de proveedores “fantasma” invalidan la devolución.

⁠Solicitar devoluciones de años pasados La devolución automática solo aplica al ejercicio fiscal inmediato anterior.

✅ ¿Cómo evitar que el SAT rechace tu devolución?

⁠Verifica tu CLABE: que esté activa, a tu nombre y sin errores de captura. ⁠Marca “devolución” en tu declaración: sin eso, el sistema la ignora. ⁠Usa e.firma si lo requiere: si pides más de $10,000, no basta con la contraseña. ⁠Actualiza tu domicilio fiscal en el SAT: debe coincidir con el que aparece en el RFC. ⁠Valida tus facturas: usa el visor de deducciones y evita proveedores sospechosos. ⁠Haz una declaración complementaria si detectas errores: y hazlo antes del 30 de abril.

🛠 ¿Qué hacer si ya te rechazaron?

⁠Revisa tu estatus en el portal del SAT (sección “Devoluciones y compensaciones”).

⁠Presenta el Formato Electrónico de Devoluciones (FED):

Incluye tu acuse, estado de cuenta con CLABE, CFDIs y una identificación oficial.

El SAT tiene 40 días hábiles para responder.

⁠Atención directa: puedes pedir una cita en oficinas o usar el chat del SAT.

La devolución automática es una herramienta eficiente, pero solo funciona si el contribuyente cumple con todos los requisitos. Un error mínimo —como no usar e.firma o poner una CLABE incorrecta— puede significar semanas de espera o incluso la pérdida de ese dinero. Revisar, corregir y conocer tus derechos fiscales puede marcar la diferencia. Y si ya te rechazaron, tienes opciones: el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) es tu plan B.