Con los programas de fiscalización, vigilancia profunda y el requisito de la Constancia de Situación Fiscal, el SAT busca aumentar su recaudación. El 1 de julio se vuelve obligatorio el uso de la versión 4.0 de la factura electrónica o el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que incluye cambios en los recibos de nómina. Con los datos que tendrán que incluir las empresas en los CFDI, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá en su radar a los asalariados, y a la vez vigilará más la nómina de empresas, opinan expertos. De acuerdo con El Universal, para lo que resta del sexenio, se espera que continúe la intensa fiscalización y las acciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para aumentar la recaudación de impuestos. Según abogados fiscalistas, el fisco mexicano tiene herramientas muy importantes para sostener la fiscalización con las cartas invitación que envía a los contribuyentes vía buzón tributario, correos electrónicos y auditorías electrónicas.

Mayor fiscalización

Como reportamos, el órgano recaudador registró una mayor fiscalización en el primer cuatrimestre del año, lo que permitió que la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR) creciera 17.7 por ciento anual, la mayor alza de los últimos siete años para un periodo similar. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que, en dicho lapso se obtuvieron 902 mil 401 millones de pesos por la recaudación del ISR, lo que ayudó a que los ingresos tributarios crecieran en 4.5 por ciento. En entrevista con el medio, el socio de Impuestos y Comercio Exterior de la firma contable Baker Tilly, Pedro Canabal, afirma que no es que exista una menor presión de la fiscalización. “No ha disminuido. Mas bien, se ha modificado la estrategia hacia actos persuasivos dirigidos a grandes contribuyentes para autocorregirse”, considera.

Vigilancia de la nómina

Además, con la implementación de la Constancia de Situación Fiscal, el SAT vigilará a los asalariados con o sin actividad empresarial adicional, con la verificación de sus datos generales, plasmados en recibos de pago de quincena, y con las facturas que pidan. Por otro lado, aumentará la vigilancia sobre la nómina de los patrones y de las empresas de servicios e instituciones financieras que emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) bajo la nueva versión 4.0 de la factura electrónica, que entra en vigor el próximo 1 de julio. Asimismo, el abogado fiscalista dijo al periódico que, gracias a los actos de fiscalización a grandes contribuyentes se reflejan en el aumento de la recaudación del ISR al cierre del primer cuatrimestre en comparación con el año anterior. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y de Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que mientras quela recaudación por fiscalización creció 16.1% anual, la recaudación primaria está estancada, con un crecimiento de apenas 0.3 por ciento. El SAT incluye acciones persuasivas como cartas invitación y correos electrónicos, así como las tasas efectivas, con el fin de que haya una autocorrección.

Vigilancia de cumplimiento

De acuerdo con datos del SAT, de enero abril fueron más efectivos los actos por contacto realizados como parte de su labor de vigilancia de cumplimiento de obligaciones tributarias. De este rubro, el mecanismo que más efectividad tuvo fueron los correos electrónicos que recibieron los contribuyentes del fisco para informales de adeudos y formas de pago. Si bien el número de envíos bajó de 14.6 millones de enero a abril de 2021 a 13.2 millones en igual periodo de 2022, el fisco obtuvo más ingresos. La recaudación del envío de correos electrónicos pasó de 7 mil 25 millones a 19 mil 555 millones de pesos en el periodo. A través del método conocido como vigilancia profunda, en los primeros cuatro meses del presente año el SAT llevó a cabo 26 mil 543 entrevistas con contribuyentes, lo que arrojó una recaudación de 12 mil 274 millones de pesos, frente a 24 mil 949 encuentros que realizó entre enero y abril de 2021, por los que obtuvo 8 mil 115 millones de pesos.