al momento de enviar el archivo, la plataforma del SAT arroja un mensaje de error señalando que el archivo presentado “no cumple con las especificaciones para la integración de los datos” de la DIOT Los contribuyentes obligados a presentar la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) tienen que asegurarse de presentarla en las fechas estipuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las empresas tienen que cumplir con esta obligación para evitar complicaciones y posibles sanciones que afecten su flujo de efectivo. Esto se debe a que la autoridad podría imponer multas si considera que esa declaración fue presentada de manera incompleta o errónea. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, una multitud de contribuyentes reportaron la dificultad para enviar la DIOT, durante la última semana. Lo anterior se debe a que al momento de enviar el archivo, la plataforma del SAT arroja un mensaje de error señalando que el archivo presentado “no cumple con las especificaciones para la integración de los datos” de la DIOT. El artículo indica que más abajo, en el mensaje de error, se expresa que el motivo del rechazo es que “por el momento el servicio no está disponible”, y se invita al contribuyente a intentarlo más tarde. En su artículo, Fiscalia señala que la situación se reporta como generalizada, que fue reportada al SAT, y que se espera la situación regrese a la normalidad pronto. Mientras tanto, recomendó intentar a horas de menor afluencia, de preferencia muy temprano en el día o después de horas de oficina. Adicionalmente, Fiscalia explicó que se reporta que en ocasiones el archivo sí es recibido, aunque el acuse de recibo no aparece y que posteriormente se recibe el acuse de envío. Por eso, es necesario que los contribuyentes estén pendientes de recibir el acuse de envío aún cuando hubiera una respuesta de error al momento de enviar la declaración. Esta situación se suma a la falla en el sistema de Declaraciones y Pagos que imposibilita realizar pago provisional de septiembre de personas morales.

Con información de Fiscalia.