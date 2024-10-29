Muchos clubes de fútbol realizan compras infructuosas. La mayoría de las veces afecta a los equipos punteros que no reparan en gastos para reforzar la plantilla. Por cierto, apuestas deportivas Méx...

Muchos clubes de fútbol realizan compras infructuosas. La mayoría de las veces afecta a los equipos punteros que no reparan en gastos para reforzar la plantilla. Por cierto, apuestas deportivas México en 1xBet.com.mx se pueden hacer sobre partidos de diferentes campeonatos.

Aquí también se aceptan pronósticos para partidos del Chelsea. En la historia de este club ha habido muchos fichajes dudosos. Sin embargo, sigue destacando el fichaje de Romelu Lukaku. Por él, en el verano de 2021, el club londinense pagó al Inter 113 millones de euros. Por cierto, las apuestas deportivas en 1xBet México también están disponibles para los partidos del Milan.

Lukaku realizó entonces una temporada impresionante en el Inter y ayudó al equipo a ganar el título de la Serie A. La directiva del Chelsea, en este contexto, decidió recuperar al jugador. Ya había jugado en el equipo 10 años antes, pero no encontró el éxito y fue vendido al Everton a una edad temprana. Por cierto, si descarga un programa para su gadget en la sección 1xBet.com.mx/mobile, los pronósticos para los partidos en los que participe este equipo serán más convenientes.

Así, el regreso del delantero se torció rápidamente. Ya en otoño de 2021, concedió una entrevista en la que declaró que echaba de menos Italia y a la afición del Inter. Esto tuvo un efecto ensordecedor. El jugador fue rechazado por la afición, la dirección del club, recibió una enorme multa. Estaba claro que Lukaku regresó al Chelsea sólo para ganar dinero. Esto puso fin a su carrera en el club londinense. Todavía es fácil seguirlo hoy en 1xBet. Los partidos del equipo en todas las competiciones están cubiertos aquí.

Las principales razones del fracaso de Lukaku en el Chelsea

La principal razón del fracaso fue una entrevista escandalosa. Por su culpa, el futbolista perdió completamente la confianza. Aunque en la campaña 2021/2022 llegó a marcar 15 goles con el Chelsea en todos los torneos. Por cierto, en 1xBet - tus apuestas deportivas fútbol en los partidos del equipo se puede hacer incluso ahora.

En cuanto a Lukaku, otras razones de su fracaso incluyen:

trauma;

falta de relación con el mentor;

discordia con los compañeros de equipo.

El Chelsea no tardó en darse cuenta de que tenía que deshacerse del jugador. Fue cedido al Inter, a la Roma y solo en el verano de 2024 fue vendido al Napoli por 30 millones. Por cierto, tus apuestas deportivas fútbol en 1xBet son fáciles de hacer en los partidos de estos equipos también. En sus filas, el delantero belga ha rendido casi siempre con más éxito que en las del Chelsea.