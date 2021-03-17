Los grandes contribuyentes que soliciten la devolución de saldo a favor tendrán más probabilidad de ser auditados por el SAT. Hace unas semanas, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (S...

Los grandes contribuyentes que soliciten la devolución de saldo a favor tendrán más probabilidad de ser auditados por el SAT. Hace unas semanas, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que la estrategia de fiscalización de este año se enfocará, como en el anterior, en los grandes contribuyentes. Específicamente, en los sectores financiero y de cadenas minoristas. De acuerdo con Buenrostro, en 2021 se espera auditar a 600 contribuyentes de este grupo con más de 12 mil. En febrero, el SAT dio a conocer el “Plan Maestro de Operación 2021” frente a los grandes contribuyentes, que se centra en la implementación y mejora de lo siguiente:

Actos nuevos: repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).

repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). **Actos en proceso:**incentivar la autocorrección en las auditorías en proceso, incluyendo argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento entre la autoridad y los contribuyentes. Se usará intensivamente las herramientas de programación y fiscalización introducidas con las reformas fiscales de los años 2019 y 2020. Además se harán intercambios de información con entidades extranjeras para detectar otras cuentas bancarias.

**Créditos fiscales en recursos de revocación:**la autoridad se propone evitar que el recurso de revocación sea visto por los contribuyentes como una segunda parte de las auditorías, acortando los tiempos para su resolución. Se concentrarán los recursos de revocación en donde sea susceptible lograr la conciliación voluntaria para evitar litigios costosos y prolongados.

**Control de saldos:**se programarán auditorías profundos en los casos en que se haya detectado irregularidades en la dictaminación de saldos a favor.

**Liquidaciones:**se revisará de forma constante la suficiencia y visibilidad de la garantía de pago otorgada, con la finalidad de garantizar el crédito fiscal determinado.

Auditarán a empresas que soliciten su saldo a favor

Según algunos especialistas, el plan maestro implica que los grandes contribuyentes que soliciten su saldo a favor tendrán más probabilidades de ser auditados. Además, algunos creen que es una estrategia más para retrasar la devolución del saldo a favor. En entrevista con Reforma, Miguel Ángel Tavares Sánchez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el fisco utilizará la información de los procesos de saldo a favor y auditoría para algunas reglas que entrarán en vigor en 2021. Por ejemplo, la razón de negocios; es decir, el motivo para realizar un acto, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Según el especialista, el SAT podrá usar la información derivada de estas auditorías para negar deducciones si se descubre que una operación no tiene razón de negocios. Con información de Reforma https://www.reforma.com/afina-sat-vigilancia-contra-grandes-contribuyentes/gr/

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