En este artículo te hablaremos de cómo hacer que tu negocio obtenga beneficios usando las redes sociales. Los medios digitales están cambiando la manera como las marcas se dirigen a sus consumidor...

En este artículo te hablaremos de cómo hacer que tu negocio obtenga beneficios usando las redes sociales. Los medios digitales están cambiando la manera como las marcas se dirigen a sus consumidores y sus hábitos de compra. Mucho de esto se basa en el esquema clásico de las recomendaciones de consumidores de boca en boca (o de share en share). En ese sentido, México ocupa el quinto sitio mundial en el uso de redes sociales (YouTube, Twitter, WhatsApp e Instagram), pero, sobre todo, Facebook. Durante la pandemia, las redes sociales registraron un aumento tanto en publicaciones como en interacciones, de marcas y comercios. Esto luego de la reapertura de centros comerciales y el regreso a clases, así lo detalla el Reporte sobre el Impacto del Covid-19 en Venta Online elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Datos de este reporte precisaron que la mitad de las empresas en México están duplicando su crecimiento en internet, y 1 de cada 5 negocios registra crecimientos mayores al 300% en el volumen de ventas online. Cabe mencionar que estadísticas recopiladas por el sitio Hubspot de la agencia de redes sociales Lyfe Marketing del 2018, revelaron que el 97% de los profesionales de mercadotecnia usa estas plataformas para llegar al público. Con todos estos antecedentes, hoy vamos a hablarte sobre el social selling, qué es y cómo puedes aprovecharlo en tu negocio para aumentar tus ventas.

¿Qué es social selling?

Un artículo del servicio de publicación de blogs Medium, define al social selling (traducido como venta social) como el proceso de fomentar las relaciones y extender el alcance a través de las redes sociales a una audiencia definida como parte de la estrategia de ventas. El propósito del social selling es utilizar las redes sociales para cultivar relaciones entre vendedores y compradores, ampliar la influencia y el alcance de las empresas, involucrar a audiencias definidas, compartir información valiosa y construir credibilidad de la marca.

¿Cómo conseguimos una buena estrategia de social selling?

Antes que nada, debemos de tener en cuenta al público objetivo para que a través de las redes sociales se estudien sus comportamientos: saber qué quiere y cómo conseguirlo. El blog de Hootsuite explica cuatro prácticas para implementar una estrategia de venta social eficaz:

1. Optimiza tus perfiles de redes sociales

El cuidado y manejo de las redes sociales de tu negocio es como una tarjeta de presentación con los clientes potenciales o posibles prospectos. Por ello, es importante realizar los ajustes necesarios para que los perfiles en tus distintas redes sociales presenten a tu empresa de la mejor forma, tengan un tono y un mensaje consistente. Mirar tu perfil desde el punto de vista de un cliente puede ser de ayuda. Mantén activo tu perfil, y de preferencia no uses bots ni para marketing ni para servicio del cliente. Tu interacción con los clientes genera confianza. Tu audiencia busca experiencias, así que comienzan a reconocerte como líder y como un contacto valioso en tu campo

2. Identifica clientes potenciales

A todas horas, los clientes o prospectos comparten información en sus diferentes canales sociales, expresando lo que desean y necesitan. Hay que prestarles atención, monitorear métricas, y averiguar la opinión de la audiencia sobre ti, tu empresa, y la competencia. Saber sus debilidades y conocer las solicitudes de recomendaciones o sugerencias de los consumidores pueden servir para brindar la solución a un conflicto que pudiera suscitarse y a la mejora del servicio.

3. Comparte contenidos de calidad y relevantes para los clientes

Generar y difundir contenido que atraiga, inspire y comprometa al público objetivo, significa construir la confianza y la credibilidad del negocio así como situarte de forma permanente en la mente de tus contactos. Sin embargo esto no significa promover tu empresa de manera exagerada.

4. Construye relaciones a largo plazo

En contraste con las técnicas de ventas tradicionales, que se centran en los resultados de venta a corto plazo, el social selling busca generar confianza, credibilidad y mantener una relación duradera con ttus clientes. Aquí, el número de clientes potenciales se incrementa con el tiempo, el social selling proporciona información valiosa que puede ayudar en cada etapa del camino de compra a tus clientes con estrategias sólidas para atraerlos y retenerlos.

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