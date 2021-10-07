En lo que va del año el estímulo fiscal de IEPS a combustibles ha sido de 53 mil millones de pesos. De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los primeros nueve meses...

En lo que va del año el estímulo fiscal de IEPS a combustibles ha sido de 53 mil millones de pesos. De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los primeros nueve meses del año el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas fue de 53 mil millones de pesos. Esto es 14.6 veces mayor al estímulo otorgado en 2020. El estímulo otorgado el año pasado fue de 3 mil 400 millones de pesos. Además, el estímulo fiscal a las importaciones de combustible fue de 38 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de 2021. Esto implica que se han utilizado 35 mil millones de pesos más que el año anterior para mitigar el aumento de precios. Por otro lado, según declaraciones provisionales de Pemex al mes de agosto, se estima que el estímulo fiscal por la enajenación de combustible en 2021 ha sido de 15 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 1,220% frente al mismo periodo de 2020. Aunque en 2021 y 2020 los niveles de importación de gasolina y diésel fueron parecidos, presentan una fuerte caída frente a años previos. Este año en comparación con 2019, la caída fue de 18%; frente a 2018, fue de 21%. Datos de Hacienda muestran que de enero a septiembre de este año, los ingresos tributarios registraron un total de 2.7 billones de pesos. Esto representa un aumento de 2.5% frente al mismo periodo de 2020.

Durante este periodo, el Impuesto sobre la Renta (ISR) recaudó 1.4 billones de pesos. Esto es una variación anual de 0.1%.

Por su parte, el El Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó 860 mil millones de pesos; es decir, un aumento anual de 13.6%.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) registró una recaudación de 316 mil millones de pesos. En este caso hubo una caída de 12.2% frente al mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, la recaudación por aduanas fue de 735 mil millones de pesos. Esto representa un incremento de 10.9% anual.

Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/se-dispara-estimulo-fiscal-al-ieps-de-combustibles/ar2272060 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/05/hacienda-se-ha-puesto-guapa-con-subsidios-a-gasolinas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.