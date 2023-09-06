La recaudación de enero a agosto de 2023 se incrementó 7.5% en comparación con el mismo periodo de 2022. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que la recaudación acumulada de enero a agosto de 2023 ha alcanzado la cifra de 2,993,882 millones de pesos (mdp). Esta cifra representa un incremento de 369,130 mdp en comparación con el mismo periodo del año anterior y un crecimiento real del 7.5% en comparación con el año 2022. Desde 2018 hasta la fecha, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido constante, alcanzando un 12.2%. Dentro del marco del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023, el SAT ha implementado estrategias destinadas a fortalecer la fiscalización, fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y combatir conceptos y conductas que erosionan la base tributaria. Estas medidas le han funcionado al SAT para aumentar la recaudación. “Los incrementos en la recaudación de 2023, solo son posibles gracias al esfuerzo de las y los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales”, dijo el SAT en un comunicado.