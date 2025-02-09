Descubre cómo gana dinero American Express, te explicamos sus principales fuentes de ingresos: comisiones de comercios, intereses, cuotas de membresía y más

Descubre cómo gana dinero American Express, te explicamos sus principales fuentes de ingresos: comisiones de comercios, intereses, cuotas de membresía y más

American Express cerró 2024 con ingresos récord de 65,900 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10% ajustado por tipo de cambio respecto al año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado por varios factores clave que reflejan la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para adaptarse a un entorno económico cambiante.

Principales fuentes de ingresos de American Express

Gastos de los titulares de tarjetas (Billed Business):

El gasto total de los clientes alcanzó los 1.55 billones de dólares, un aumento del 6% interanual. Este crecimiento fue particularmente notable en el cuarto trimestre, donde el gasto creció un 8%, impulsado por la temporada de compras navideñas.

El gasto total de los clientes alcanzó los 1.55 billones de dólares, un aumento del 6% interanual. Este crecimiento fue particularmente notable en el cuarto trimestre, donde el gasto creció un 8%, impulsado por la temporada de compras navideñas. Ingresos por intereses netos:

Los ingresos por intereses crecieron significativamente, respaldados por el aumento en los saldos de préstamos revolventes. Esto refleja un mayor uso del crédito por parte de los clientes, lo que genera ingresos adicionales para la compañía.

Los ingresos por intereses crecieron significativamente, respaldados por el aumento en los saldos de préstamos revolventes. Esto refleja un mayor uso del crédito por parte de los clientes, lo que genera ingresos adicionales para la compañía. Cuotas por membresía de tarjetas:

Las cuotas netas por tarjetas alcanzaron niveles históricos, lo que demuestra la disposición de los clientes a pagar por servicios premium. En 2024, American Express adquirió 13 millones de nuevos titulares de tarjetas, lo que contribuyó al crecimiento de esta fuente de ingresos.

Las cuotas netas por tarjetas alcanzaron niveles históricos, lo que demuestra la disposición de los clientes a pagar por servicios premium. En 2024, American Express adquirió 13 millones de nuevos titulares de tarjetas, lo que contribuyó al crecimiento de esta fuente de ingresos. Ingresos por comisiones de comercios (Merchant Fees):

A medida que más establecimientos aceptan American Express, los ingresos por comisiones de transacciones también han aumentado. La compañía continúa expandiendo su red global de comercios, lo que se traduce en un mayor volumen de transacciones y más ingresos por este concepto.

A medida que más establecimientos aceptan American Express, los ingresos por comisiones de transacciones también han aumentado. La compañía continúa expandiendo su red global de comercios, lo que se traduce en un mayor volumen de transacciones y más ingresos por este concepto. Servicios relacionados con viajes:

Con el repunte del turismo y los viajes de negocios, American Express vio un crecimiento en los ingresos por servicios de viaje, beneficiándose del gasto en boletos de avión, hoteles y otros servicios relacionados.

Fuente de Ingresos Ingresos 2024 (millones USD) Ingresos 2023 (millones USD) Crecimiento (%) Ingresos por comisiones cobradas a comercios 9,600 8,700 10.34% Ingresos por intereses de saldos de tarjetas de crédito 8,200 7,500 9.33% Cuotas de membresía 3,300 3,100 6.45% Otros ingresos (servicios financieros, cambio de divisas) 1,700 1,600 6.25%

Resultados financieros destacados

Ingresos totales netos de gastos por intereses: 65,900 millones de dólares (+10% ajustado por FX).

Ingreso neto anual: 10,100 millones de dólares, un aumento del 21% respecto a 2023.

Ganancia por acción (EPS): 14.01 dólares, un crecimiento del 25% interanual.

Perspectivas para 2025

American Express espera que los ingresos crezcan entre 8% y 10% en 2025, con una ganancia por acción estimada entre 15.00 y 15.50 dólares. Además, la empresa planea incrementar su dividendo trimestral en un 17%, reflejando la confianza en su capacidad para mantener un crecimiento sostenido.

Estos resultados demuestran cómo American Express continúa diversificando sus fuentes de ingresos, apoyándose en la expansión de su base de clientes, el crecimiento del gasto con tarjetas y el fortalecimiento de sus productos y servicios financieros.