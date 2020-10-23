Con la aprobación de la Miscelánea Fiscal para 2021 se busca que la autoridad tenga mayores facultades fiscales Después de una sesión que duró alrededor de 12 horas, con 283 votos a favor, 129 en c...

Con la aprobación de la Miscelánea Fiscal para 2021 se busca que la autoridad tenga mayores facultades fiscales Después de una sesión que duró alrededor de 12 horas, con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal para 2021. Sin embargo, este documento aún deberá pasar por la revisión del senado y, en su caso, la cámara alta podrá hacer modificaciones a lo discutido por los diputados. La Miscelánea es un paquete de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Código Fiscal de la Federación (CFF). Algunas de las modificaciones más importantes se centran en facultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con mayores atribuciones, acto que la oposición llamó “terrorismo fiscal”.

La autoridad fiscal podrá hacer uso de medios audiovisuales

Con la reforma al artículo 45 del CFF se aprobó permitir a la autoridad fiscal a que utilice herramientas tecnológicas al momento de una visita domiciliaria, es decir, que el SAT podrá tomar vídeos y fotografías dentro de estas a fin de recabar información. Esta legislación establece que las autoridades fiscales pueden utilizar teléfonos celulares u otro tipo de tecnología para grabar en todo momento las visitas domiciliarias que ejerzan; sin embargo, el material recabado estará bajo estricta reserva y confidencialidad. Según especialistas, la autoridad fiscal ya hacía este tipo de cosas durante las visitas domiciliarias, aunque no estuviera contenido expresamente en la ley.

SAT podrá cancelar devoluciones si el contribuyente está no localizado

Otro de los cambios importantes al CFF es al artículo 22, en donde se establece que en caso de que el contribuyente no sea localizado por Hacienda, la solicitud de una devolución de saldos a favor se tendrá como no presentada. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/como-saber-si-mi-domicilio-fiscal-esta-localizable-para-el-sat/

Podrán bloquear plataformas digitales que no cumplan con el fisco

El SAT también estará facultado para bloquear a las plataformas de servicios digitales con residencia en el extranjero, en caso de detectar que no han cumplido con el pago correspondiente de IVA dentro del territorio nacional.

Terrorismo fiscal

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que Morena ha dado un duro golpe al desarrollo del país al eliminar los fideicomisos. A su vez, criticó que el partido mayoritario se haya retractado de eliminar el IVA a los productos de higiene femenina. Por su parte, para el vocero del comité ejecutivo nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), las políticas propuestas en la Miscelánea Fiscal no son más que un aliciente a la intimidación y una política recaudatoria. Aseguró que estas medidas hablan de un gobierno represor. Ángel Ávila, de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su partido está considerando interponer un recurso jurídico en contra de dar estas facultades al fisco. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/la-presuncion-de-ingresos-por-depositos-solo-se-desvirtua-con-el-registro-contable/ Con información de La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/politica/006n2pol

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