Si bien la crisis del coronavirus es una tragedia, hay oportunidades de negocio que esperan a ser aprovechadas.

Al momento de escribir esta columna el aumento de casos y paranoia por el covid-19 va en aumento; al finalizar la semana pasada vi a muchas empresas comenzar a publicar que implementarán el home office para evitar contagios. Detrás de todo esto está que muchas empresas están considerando el menor de los males para no volver a pasar por otra crisis como la de la influenza H1N1 vivida hace ya once años en nuestro país. Motiva bastante ver que estamos ante la oportunidad de que en las empresas en México consideren al home office como una opción real con la cual reduciríamos a la larga emisiones de carbono, pues no tendremos tanto tráfico. Las empresas podrán darse cuenta que la gente tiende a ser más productiva con horarios flexibles y reducirían los porcentajes de rotación. Podríamos cambiar el panorama del trabajo en México. Hay muchos vendedores que piensan que esta pandemia les espantará las ventas. Otros creen que es el momento para relajarse en la cuotas y tener el pretexto perfecto para incumplirlas. Sin embargo, un verdadero vendedor no se deja intimidar por la falta de dinero, de empleo, o incluso por el poco tiempo que pueda tener para trabajar en sus negocios. Debes hacer lo mismo y pensar como ellos si deseas triunfar en este mercado. Es cierto que no todas las empresas son buenas para una época de crisis como la que vivimos ahora por la pandemia. Es el escenario perfecto para que muchas quiebren, pero la historia ha demostrado que estas épocas también son ideales para cimentar empresas sólidas y rentables. Si tú como vendedor estás en alguno de estos sectores, es momento de ponerse las pilas. Si no lo estás, no te preocupes, ellos serán los que pueden comprarte ahora.

¿A qué sectores favorece la epidemia del covid-19?

SALUD: Obviamente, y todo ello sin olvidar la expansión de la e-salud: apps y dispositivos especializados en el control de la salud. ALIMENTACIÓN: Es algo de primera necesidad y por ende estos comercios se verán beneficiados. DELIVERY: Uber Eats,Rappi, Didi Food y Sin Delantal serán las grandes ganadoras en esta crisis de salud. OCIO: Durante esta crisis, se producirá un desplazamiento del ocio en la calle al ocio en casa, lo que impulsa todo lo relacionado con el equipamiento de ocio en el hogar (sistemas de audio y vídeo, buenas televisiones) COMERCIO ELECTRÓNICO: El comercio electrónico experimenta un crecimiento espectacular, convirtiéndose en una opción real de compra e impulsando toda una serie de sectores económicos relacionados: desde el hosting hasta el marketing digital, pasando por el big data o los servicios auxiliares. Tú como vendedor debes ver el lado positivo de la crisis. Canales de televisión por cable como CNN o MTV fueron fundados en la recesión de los 80 en EEUU y HP fue fundada durante la gran depresión de 1929. Como éstas hay muchas historias más en las que podríamos profundizar, pero en su lugar quiero hablarte de tu actuar como vendedor en estas situaciones para que impongas un nuevo modelo productivo y laboral caracterizado por desarrollarse en un marco de máxima flexibilidad con los siguientes tres consejos.

El trabajo es un proyecto

Deja de verte como el godinez promedio, los vendedores somos más que eso, pues nuestro puesto es el único que genera dinero a la compañía. Por tal motivo debes ver a tus clientes como proyectos de crecimiento personal, profesional y empresarial; esto te llevará a tener una visión de negocio y por ende a ganar más dinero.

El objetivo puesto en resultados

Ahora más que nunca debes medirte en KPIS y tener claras tus métricas para lograr vender lo que debes. Considera la variable de la pandemia y ajusta tus cuotas lo más realista mente que puedas, cambia tu enfoque de ventas a los sectores que te necesitarán más en estos momentos, lee diario las noticias internacionales y adecúalas a tu negocio para saber cómo actuar.

Dominio de la tecnología

Con la limitación de verse presencialmente en las oficinas de tus prospectos y clientes, es necesario que te vuelvas un experto en el manejo de Skype, Hangouts, Teams y demás herramientas para video llamada. Tienes que saber compartir la pantalla, enfocarte a tener todo en el CRM y manejar toda tu información en la nube para poder trabajar donde sea y ganar más clientes con tu rapidez de respuesta y fluidez. Ya lo sabes, si quieres ser el mejor. ¡Ahora es tu momento! Mientras todos están paranoicos o relajados porque “no hay ventas”, es cuando tu debes dar el madruguete y salir bien librado de esta crisis de salud. Si buscas a un vendedor que ven la oportunidad dentro de las crisis no dudes en acudir a nuestra pagina www.vendedores.work seguro tenemos al mejor vendedor que se adecuara a tu negocio.