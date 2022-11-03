Ante la escasez de citas, los trámites con mayor demanda son inscripciones al RFC, generación y revocación de firma electrónica para personas físicas y actualizaciones de datos del RFC El Servicio de Administración Tributaria (SAT) redujo un 35 por ciento las citas presenciales desde marzo de 2020, esto por la pandemia ocasionada por COVID-19, lo que provocó un rezago de trámites en las oficinas del fisco. En ese contexto y ante la imposibilidad de abrir sus oficinas para trámites presenciales, el órgano recaudador incrementó el uso de la firma electrónica (e.firma) en los servicios digitales de diversas dependencias del gobierno federal, gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como en el sector privado. Por ello, el requerimiento de la e.firma se incrementó 69 por ciento respecto al periodo prepandemia, informó el SAT a través de un comunicado. Además, con el propósito de hacer más eficiente la obtención de una cita, en noviembre del año pasado se puso a disposición de la población la Fila Virtual, que permite ofrecer atención directa a personas contribuyentes a través del envío automático de una cita, sin la necesidad de la intervención de un gestor. Esta alternativa permite dar seguimiento, de principio a fin, al proceso de obtención de cita.

Trámites con mayor demanda

En marzo de este año, el SAT reveló que existe un rezago estimado de 6 millones de trámites fiscales. Esto lo hizo en el informe denominado Diagnóstico, soluciones y retos para la atención a contribuyentes. Además, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos señaló que la falta de citas disponibles en el SAT también está generando pérdidas económicas en las empresas y riesgos en su operación. De acuerdo con el fisco, los trámites más demandados hoy en día son inscripciones al RFC, generación y revocación de firma electrónica para personas físicas y actualizaciones de datos del RFC como: cambio de domicilio y nombre.

¿Cómo ha combatido el SAT la escasez de citas?

El fisco informó que ha realizado diversas acciones para combatir la escasez de citas en sus oficinas para la realización de trámites presenciales. En enero de este año, a través del esquema remoto denominado Oficina Virtual, se amplió la atención a distancia a personas contribuyentes a través de sesiones virtuales. Asimismo, en el sexto mes de 2002, se puso en marcha un nuevo servicio de acreditación para la generación de certificado de firma electrónica (e.firma), lo cual amplió 50 por ciento la cobertura en puntos de atención presencial del SAT. Adicionalmente, en septiembre se implementó la estrategia denominada Oficina Móvil en diversos municipios del país y cubrirá hasta diciembre seis entidades federativas en coordinación con los gobiernos estatales. Esta estrategia continuará durante el ejercicio 2023. Con ello, el SAT proyecta rebasar los nueve millones de citas liberadas este año, lo que representa ya la normalización de este proceso al superar las atenciones que se ofrecieron antes de la pandemia.