El fisco notificó a los contribuyentes que estarán en el listado global definitivo de factureros porque no aportaron argumentos ni pruebas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a una empresa de construcción, un despacho contable y una persona dedicada a la minería a su lista negra definitiva de factureros, de acuerdo con El Universal. Una de las empresas está ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, cuya actividad principal es la construcción de vivienda unifamiliar, otra dedicada a servicios de contaduría y auditoría se encuentra en Guadalajara, Jalisco; y una más detectada como persona física en Coahuila dedicada a la minería de carbón mineral. El SAT detectó que los contribuyentes enlistados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. A los contribuyentes se les actualizó definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en materia de emisión de facturas para simular operaciones. Por ello, el fisco les notificó que estarán en el listado global definitivo de factureros porque no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Como reportamos en El Contribuyente, al inicio de este mes también el fisco agregó a otras dos empresas contribuyentes a su lista negra por ser presuntamente factureras. Se trata de las empresas Herramientas y beneficios opcionales S.A. de C.V y a Morales Cruz Christian Moisés, que SAT como presuntas empresas que simulan operaciones. Por esta razón, a estas empresas se les actualizó definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del CFF en materia de emisión de facturas para simular operaciones.