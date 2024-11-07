Personas físicas como morales pueden solicitar opciones como el pago a plazos, la reducción de multas y una tasa de recargos ajustada

Personas físicas como morales pueden solicitar opciones como el pago a plazos, la reducción de multas y una tasa de recargos ajustada

El 15 de octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes con adeudos que pueden regularizar su situación fiscal a través de diversas facilidades de pago, que incluyen hasta 36 parcialidades y una reducción de hasta el 100% en las multas.

En un comunicado, la autoridad fiscal indicó que tanto personas físicas como morales con adeudos determinados por la autoridad o con adeudos autodeterminados mediante declaraciones, pueden solicitar opciones como el pago a plazos, la reducción de multas y una tasa de recargos ajustada.

Pero hasta cuándo pueden los contribuyentes regularizar su situación fiscal a través de las facilidades anunciadas por la autoridad fiscal.

Fecha límite para las facilidades de pago y la reducción de multas del SAT

El SAT recordó recientemente a los contribuyentes que tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para regularizar su situación fiscal a través de las facilidades de pago que anunció.

Además, informó que del 15 al 28 de octubre, más de mil contribuyentes de todo el país se beneficiaron con estas facilidades, las cuales están vigentes de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por medio de estas acciones, la institución tributaria recuperó 14 millones 213 mil 14 pesos adicionales en este periodo.

A través de un comunicado, el SAT indicó que en el pago a plazos el contribuyente puede elegir entre dos modalidades:

Pago en parcialidades

El adeudo se puede liquidar hasta en 36 meses, con un pago inicial de al menos 20% y una tasa de interés fija, de acuerdo a las parcialidades elegidas:

De 1 a 12 meses la tasa es de 1.26%

De 13 a 24 meses la tasa es de 1.53%

De 25 a 36 meses la tasa es de 1.82%.

Pago diferido

Con un pago inicial de al menos 20%, el contribuyente puede elegir cuándo quiere liquidar el resto del adeudo en una sola exhibición, en un plazo no mayor a 12 meses.

Reducción de hasta 100% de la multa

Asimismo, los interesados pueden solicitar una reducción de hasta 100% de la multa, dependiendo de la antigüedad de la misma, así como una reducción a la tasa de recargos.

Es importante que el contribuyente realice el pago de la parte no reducida dentro del plazo concedido para que los beneficios otorgados surtan efectos.

Cada caso es particular, por lo que el SAT invito a los contribuyentes a programar una cita en citas.sat.gob.mx, dar clic en Registrar cita, elegir la opción “Adeudos y Multas” y acudir a la oficina en la fecha y hora elegida para conocer su adeudo y las facilidades de pago a las que son candidatos, así como el paso a paso para ser beneficiario.