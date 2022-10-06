En el campo de facturas de ingresos y gastos sólo se precargan las facturas con método de pago en una sola exhibición Las declaraciones de impuestos precargadadas son documentos digitales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prellena con base en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que el contribuyente emite y los que le emiten sus proveedores. El SAT precarga las declaraciones para facilitar su llenado y disminuir el tiempo de realización de los cálculos.

Precarga de facturas de ingresos y gastos

De acuerdo con información publicada por el SAT, en el campo de facturas de ingresos y gastos sólo se precargan las facturas con método de pago en una sola exhibición (PUE). Por eso, la autoridad fiscal indica que el contribuyente puede complementar de manera manual, dentro de la misma declaración, en los campos habilitados lo siguiente:

Facturas con método de pago en parcialidades o diferido.

Notas de crédito o alguna disminución de ingresos.

Precarga de pérdidas fiscales y coeficiente de utilidad

Las pérdidas fiscales y el coeficiente de utilidad se calculan con base en la información proporcionada en la declaración anual inmediata anterior. Por eso, el SAT señaló que en caso de requerir su modificación, el contribuyente podrá presentar las declaraciones complementarias que correspondan. Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que en caso de que el contribuyente considera que en la declaración precargada hace falta alguna deducción, la puede agregar o registrar. Pero la especialista aclaró que no es tan sencillo, y dijo que de preferencia, el contribuyente debe meter un caso de aclaración. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que en caso de que el CFDI de una deducción no estuviera registrado, se tendría que revisar muy bien que no haya algún error en el comprobante fiscal. En caso de que el CFDI y la deducción procedan, se tendría que meter el caso de aclaración, para que se tome en cuenta la deducción. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México también advirtió que puede darse el caso de comprobantes fiscales que no se cancelaron correctamente, o de los que el SAT no tomó en cuenta su cancelación. Por eso, recomendó que en cada declaración se realice una conciliación, para verificar que las declaraciones si coinciden con la información que tiene el contribuyente.