Con esta reforma, los sospechosos de estos delitos yano irán a prisión sin antes probarse su culpabilidad

Con esta reforma, los sospechosos de estos delitos yano irán a prisión sin antes probarse su culpabilidad

La Cámara de Diputados excluyó la defraudación fiscal y el narcomenudeo de la prisión preventiva automática en la reforma al artículo 19 Constitucional, aprobada con mayoría calificada. Morena anuncia una próxima reforma fiscal profunda.

La Cámara de Diputados votó anoche para eliminar la defraudación fiscal y el narcomenudeo de los delitos que ameritan prisión preventiva automática. Con esta reforma al artículo 19 Constitucional, los sospechosos de estos delitos ya no irán a prisión sin antes probarse su culpabilidad, una medida que, según especialistas, evita el encarcelamiento injustificado por presunciones.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, fue quien propuso la exclusión de estos delitos del catálogo. Además, sorprendió al anunciar que Morena impulsará una reforma fiscal, pese a la postura contraria de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“México necesita una reforma fiscal profunda para lograr una distribución de la riqueza más equitativa; ese es nuestro objetivo: una fiscalidad progresiva”, declaró Monreal, sin ofrecer detalles específicos.