La deducción de inversiones o depreciación fiscal es una de las principales deducciones autorizadas del ISR La deducción de inversiones es un mecanismo fiscal que permite a los contribuyentes deduc...

La deducción de inversiones o depreciación fiscal es una de las principales deducciones autorizadas del ISR La deducción de inversiones es un mecanismo fiscal que permite a los contribuyentes deducir el costo de adquisición de activos fijos utilizados en su actividad empresarial o profesional. Dicha deducción se realiza a lo largo del tiempo mediante el cálculo de la depreciación, que distribuye el costo de los activos en su vida útil estimada. En algunos casos, también se pueden aplicar deducciones inmediatas o aceleradas. De acuerdo con el asesor contable Alberto Copado, la deducción de inversiones o depreciación fiscal es una de las principales deducciones autorizadas del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por lo anterior, en un texto publicado por Soy Conta, el especialista explicó cómo calcular la deducción de inversiones y expuso algunos ejemplos prácticos.

¿Qué es la deducción de inversiones?

En este contexto, el contador indicó que este es un mecanismo que le permite a las personas morales, así como a las personas físicas que cuentan con actividad empresarial o prestan servicios profesionales, deducir un porcentaje de las inversiones en activos fijos. Por ejemplo, maquinaria, equipo y demás bienes utilizados en sus operaciones comerciales. De esta manera, el monto del ISR a pagar disminuye. De acuerdo con el Artículo 25, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR), dicha deducción debe realizarse aplicando al Monto Original de Inversión (MOI) los porcentajes máximos a deducir por ejercicio fiscal, en términos de lo establecido en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del ISR. En su texto, Alberto Copado compartió algunos de los porcentajes máximos autorizados en la siguiente tabla:

Tipo de inversión Tasa Cargos diferidos 5% Erogaciones realizadas en periodos preoperativos 10% Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos 15% Construcciones 10% Mobiliario y equipo de oficina 10% Embarcaciones 6% Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques 25% Computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo 30%

Errores comunes al realizar deducciones de inversiones

Además, el especialista explicó cómo calcular la deducción de inversiones, y expuso los siguientes errores comunes al realizar la deducción de inversiones:

Aplicar porcentajes de deducción incorrectos

Para evitar incurrir en este error, asegúrate de revisar la Ley del ISR para que puedas identificar el tipo de activo invertido para aplicar el porcentaje de deducción correspondiente.

No conservar los comprobantes fiscales

Esto es muy común cuando no se cuenta con un software especializado que permita generar todo tipo de comprobantes y timbrar documentos sin errores. Ten en cuenta, por ejemplo, que hoy existen diversos sistemas y plataformas tecnológicas para gestionar, categorizar y almacenar este tipo de documentos. Así que fíjate bien en estos aspectos antes de elegir uno y asegúrate de que sea el programa más adecuado para ti.

Ignorar las últimas disposiciones fiscales

La clave para no caer en la desinformación, pero, sobre todo, para evitar incurrir en sanciones, retrasos o errores en la documentación, es indispensable que consultes constantemente la información publicada por la autoridad fiscal y estés atento a las últimas disposiciones exigidas.