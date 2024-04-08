Empresas se ampararon contra una disposición del CFF que restringe el plazo para cancelar las facturas al año fiscal de emisión La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente resolvió un juicio de amparo indirecto promovido por cuatro empresas. Las empresas se ampararon contra una norma del Código Fiscal de la Federación (CFF) que limita el tiempo para cancelar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) al año fiscal de emisión.

Límite para cancelar los CFDI

Se trata del Artículo 29-A, cuarto párrafo, del CFF, el cual establece una limitación temporal para la cancelación de CFDI restringiendo el plazo para llevar a cabo tal acción al del ejercicio fiscal en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se emita acepte su cancelación. La SCJN estimó que dicha medida es contraria al principio de seguridad jurídica, por supeditar la posibilidad de cancelación de los CFDI, al mismo ejercicio en que fueron expedidos, dejando de lado que existen casos en los cuales esa temporalidad se torna arbitraria e irrazonable. En su fallo, la Primera Sala advirtió que, conforme al sistema normativo de cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias, la emisión de los CFDI cobra relevancia hasta que las operaciones que amparan devengan sus efectos fiscales. Esto sucede al presentar las declaraciones respectivas y liquidar las contribuciones a cargo de las personas físicas y morales, y no necesariamente ocurre dentro del ejercicio fiscal en que se emiten. Asimismo, la Sala consideró que la obligación prevista en la norma impugnada pasa por alto el dinamismo de las operaciones comerciales en la realidad, en que pueden ocurrir no solamente errores al momento de la emisión del CFDI, sino también terminación anticipada o incumplimiento de contratos, cancelación de servicios, entre otros. A partir de estas razones, entre otras, la Primera Sala concluyó que el plazo previsto en la norma analizada para que los contribuyentes cancelen los CFDI es inconstitucional pues no resulta razonable ni congruente con las disposiciones legales que regulan el cumplimiento de obligaciones de determinación de impuestos, en detrimento del principio de seguridad jurídica. Amparo en revisión 819/2023. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Resuelto en sesión de 3 de abril de 2024, por mayoría de cuatro votos. Puedes ver la información que publicó la SCJN aquí / Fecha de publicación: 3 de abril de 2024.