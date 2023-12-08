Esta medida permitirá a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias para acceder a créditos ventajosos y suficientes. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, anunció que a partir del 1 de enero de 2024, los trabajadores independientes podrán unirse de manera voluntaria al Infonavit, según lo establecido por la reciente reforma publicada el 29 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida permitirá a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias para acceder a créditos ventajosos y suficientes. En virtud de esta reforma, aquellos que se hayan inscrito de forma voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social podrán realizar aportaciones destinadas al abono en la subcuenta de vivienda de la cuenta individual contemplada en los sistemas de ahorro para el retiro, entre otros beneficios. En una conferencia, Carlos Martínez también informó que desde 2019 hasta noviembre de 2023, el Infonavit ha entregado casi 2.3 millones de créditos destinados a la compra, construcción o remodelación de viviendas, así como la adquisición de terrenos, generando una derrama económica de 1.1 billones de pesos. Además, destacó los esfuerzos del Instituto para diversificar la cartera de productos disponibles para los derechohabientes, ofreciendo al menos 10 financiamientos diferentes, entre los que se incluyen créditos para la compra de terrenos, casas y mejoras para la vivienda. En cuanto a los programas para atender deudas impagables, se mencionó que cerca de 4.8 millones de personas se han beneficiado con esquemas de cobranza social, alcanzando un monto total de más de 172 mil millones de pesos. Por otro lado, César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), señaló que durante la actual Administración se han entregado más de 234 mil créditos de vivienda. Destacó que solo en 2023 se otorgaron 32 mil 236 créditos, con una derrama económica de 30 mil 190 millones de pesos y un monto promedio de crédito de 936 mil 519 pesos.