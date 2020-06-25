Luego de no presentar pruebas a su favor en un plazo de 15 días hábiles para “desvirtuar los hechos”, el SAT hizo pública la lista de estos factureros. El Sistema de Administración Tributaria(SAT) dio a conocer la lista de 100 presuntos factureros luego de que estos se resistieran a presentar pruebas a su favor para deslindarse de responsabilidades. La autoridad fiscal los acusa de emitir facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar la actividad económica amparada en los comprobantes. En conformidad con lo previsto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación (CFF), la autoridad fiscal dio por enterados a los contribuyentes a través de un oficio de presunción individual a cada uno de ellos. Después de la notificación, se les dio “un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios”. De acuerdo al mismo artículo antes citado del CFF, después de notificar y publicar los nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos se dará por hecho “la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”. Asimismo, el SAT informó que las autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento. Agregó que como es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones, es importante publicar el listado: 1-. AMADO AMADO TRINIDAD 2.- ABOAFF, S.A. DE C.V. 3.- ABSUR, S.A. DE C.V. 4.- ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V. 5.- ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V. 6.- ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P. 7.- ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V. 8.- ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V. 9.- ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V. 10.- APOLTEC, S.A. DE C.V. 11.- ARTUGUI, S.A. DE C.V. 12.- BERNABE CLEMENTE TOVIAS 13.- BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C. 14.- CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH 15.- CARREÑO TRUJILLO VICENTE 16.- CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. 17.- CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V. 18.- CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V. 19.- CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V. 20.- COVE ELITE, S.A. DE C.V. 21.- CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A.DE C.V. 22.- CERVANTES SANLUIS HUMBERTO 23.- CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 24.- COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V. 25.- CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V. 26.- CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V. 27.- CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO 28.- CONSORXIUX, S.C. 29.- CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. 30.- COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V. 31.- REACONSTRU, S.A. DE C.V. 32.- CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V. 33.-CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V. 34.- COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V. 35.- COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V. 36.- CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V. 37.- CRUZ CARBAJAL ROMULA. 38.- DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V. 39.- DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V. 40.- DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V. 41.- DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 42.- EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V. 43.- ENRIQUEZ BALDERAS OMAR 44.- EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V. 45.- LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. 46.- ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V. 47- FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO 48.- GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER 49- GALINDO CABELLO JORGE 50.- GRUPO BECEG, S.A.DE C.V. 51.- GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V. 52.- GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V. 53.- GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA 54.- GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 55.- GUZMAN COLORES JUAN FIDEL 56.- HERNANDEZ MENESES DAMIAN 57.- HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO 58.- INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 59.- INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V. 60.- ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO 61.- JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V. 62.- MELANSA, S.A. DE C.V. 63.- MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V. 64.- MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V. 65.- MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C. 66.- NASACOPAC, S.A. DE C.V. 67-NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 68.- NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 69.- NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V. 70.- OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V. 71.- OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V. 72.- PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V. 73.- PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V. 74.- PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V. 75.- PROMOTORIA M.R2, S.C. 76.- QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 77.- QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA 78.- RAMOS CRUZ MARIA VISITACION 79.- RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS 80.- RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V. 81.- SANTANA FLORES CASILDO 82.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C. 83.- SERCFIL, S.A. DE C.V. 84.- SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 85.- SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 86.- SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V. 87.- SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V. 88.- SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V. 89-.SOUND POINT, S.A. DE C.V." 90.- SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V. 91.- SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V. 92.- TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. 93.-TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V. 94.- TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V." 95.-TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA 96.- TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO 97.- THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 98.-TORRES VELAZQUILLO, S.C. 99.- VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V. 100.- WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V.
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