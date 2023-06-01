Como parte de la actualización, se incorporaron cinco monedas al catálogo, a partir del 29 de mayo de 2023 El 29 de mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los catálo...

Como parte de la actualización, se incorporaron cinco monedas al catálogo, a partir del 29 de mayo de 2023 El 29 de mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0. De acuerdo con la consultora Fiscalia, se actualizó el siguiente catálogo:

c_Moneda, que contiene los parámetros de las monedas internacionales.

Modificación al catálogo de monedas

Fiscalia explica que como parte de la actualización, se incorporaron cinco monedas a este catálogo, a partir del 29 de mayo de 2023. La versión del catálogo se mantiene igual, 1.0, pero la revisión es ahora la “1”. Fiscalia indicó que las monedas que se incorporaron son las siguientes: Además, señaló que de esta lista, el único país que no estaba contemplado con anterioridad es Ecuador, quien se incorpora con su dólar. El resto de los países ya estaban contemplados, pero con otra moneda: Con este cambio se actualizan las monedas con las de curso vigente en esos países.