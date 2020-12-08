Después de semanas de reuniones entre la iniciativa privada y el gobierno federal, se habría logrado un consenso, que se formalizará con la firma de un acuerdo el próximo miércoles. Desde hace semanas, algunos de los líderes empresariales más influyentes del país, integrantes de distintas cámaras y agrupaciones de la iniciativa privada, mantienen reuniones con funcionarios del gobierno federal en torno a la iniciativa que pretende limitar los alcances del outsourcing o subcontratación laboral. Si bien se habían logrado algunos consensos, como la eliminación del insourcing, el presidente se había mostrado reacio a echar marcha atrás a puntos de su iniciativa como, en particular, la entrada en vigor de la misma, que se tenía proyectada para enero de 2021. Sin embargo, según información del periódico Excélsior, es posible que las negociaciones ya hayan rendido frutos y que incluso el próximo miércoles las partes firmen un pacto. El rotativo afirma que se llegó al acuerdo de que no se criminalizará ni eliminará el outsourcing, aunque sí se mantendrán las sanciones severas contra los empresarios que abusen de esta modalidad laboral. Los empresarios también deberán garantizar que la subcontratación reconozca los derechos laborales de los trabajadores, como aguinaldo, ahorro para el retiro, pago de utilidades y liquidación. Adicionalmente, el rotativo asegura que según un mensaje interno que las cúpulas empresariales hicieron circular el fin de semana entre sus agremiados, prevén que el ejecutivo federal envíe al congreso la iniciativa de reforma hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, y que será hasta entonces cuando la Cámara de Diputados empiece con el proceso de dictaminación para mandarla al Senado. El próximo periodo ordinario comienza hasta el 1 de febrero de 2021. En su cuenta de Twitter, la periodista Leticia Robles de la Rosa compartió el que, asegura, es el acuerdo suscrito tanto por el gobierno como por la iniciativa privada, y que podría ser firmado el miércoles.

Y aquí está el acuerdo. Ya avalado por todos y con la firme decisión de castigar a los abusivos, entre ellos, las empresas outsourcing que despiden en diciembre a los empleados. Se acabó ese abuso inhumano. pic.twitter.com/4SvvNkr9Q7 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 8, 2020

Con información de Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/nacional/pactan-eliminar-el-outsourcing-abusivo-no-desaparecera-la-subcontratacion/1420808

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