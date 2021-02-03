La autoridad fiscal buscaba recuperar 44 mil millones de pesos el año pasado pero recaudó más. En 2020, los ingresos tributarios fueron de 3 billones 338 mil 943 millones de pesos (mdp), lo que rep...

La autoridad fiscal buscaba recuperar 44 mil millones de pesos el año pasado pero recaudó más. En 2020, los ingresos tributarios fueron de 3 billones 338 mil 943 millones de pesos (mdp), lo que representó un crecimiento de 0.8% real en 2020 respecto de 2019. Esto pese a la pandemia. Información publicada por El Universal destacó el logro obtenido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de recuperación de adeudos de los contribuyentes.

Le quedó chica la meta

El periódico citó los siguientes datos de los resultados del Programa de Mejora Continua del SAT:

44 mil 680 millones de pesos (mdp) fue la meta de la autoridad fiscal en materia de recuperación de adeudos de los contribuyentes para 2020.

57 mil 456 mdp fue lo que recuperó la autoridad fiscal el año pasado.

Lo anterior representó un cumplimiento por parte de la autoridad fiscal de 128.6%. Esto significa que el SAT superó la meta que se propuso en 2020.

En 2019 se quedó corto

Esto es algo que no sucedió en 2019, porque la autoridad tuvo un porcentaje de cumplimiento de 97%:

43 mil 340 mdp fue la meta de la autoridad fiscal en materia de recuperación de adeudos de los contribuyentes para 2019.

42 mil 55 mdp fue lo que recuperó la autoridad fiscal ese año.

Información de El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-se-cuelga-otro-logro-supera-meta-al-cobrar-adeudos

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