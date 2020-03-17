Solicitar información pública a los organismos de gobierno es un derecho de los ciudadanos. Héctor García García, del Colegio de Contadores Públicos de México, te explica cómo hacerlo. En esta ocas...

Solicitar información pública a los organismos de gobierno es un derecho de los ciudadanos. Héctor García García, del Colegio de Contadores Públicos de México, te explica cómo hacerlo. En esta ocasión comparto con ustedes cómo solicitar información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), es un portal para consultar información que deben poner a disposición las instituciones públicas del país, en los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios, por este medio, se pueden presentar solicitudes de acceso a la información, excepto la catalogada como reservada o confidencial. Y no sólo eso, también la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. El fundamento legal es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), de observancia general en todo el país, la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante precisar que la información confidencial es la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. También se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales y bursátiles cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Cualquier persona física puede por sí misma presentar una solicitud de acceso a información pública, o en el caso de personas morales mediante un representante legal. Las unidades de transparencia de las instituciones o sujetos obligados son los encargados de recibir y dar seguimiento al trámite, igualmente están obligadas a auxiliar y/o orientar a los interesados en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información.

¿Dónde presentar una solicitud de acceso a información pública?

En cualquiera de las siguientes opciones:

Acudir personalmente a la unidad de transparencia de la institución. Por internet, utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Por correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el sistema nacional, dirigido a la unidad de transparencia del sujeto obligado cuya información solicita.

Debe resguardar el documento que acredite la fecha en que presentó su solicitud de acceso a información pública.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de información?

Sus datos generales o los de su representante

El domicilio o el medio para oír y recibir notificaciones.

Breve descripción de la información que solicita.

Datos que faciliten su búsqueda (opcional).

Por último, en mi opinión, como particulares podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información. Para ello obviamente necesitamos seguir los protocolos establecidos, y en los casos de negativa podemos optar por el RECURSO DE REVISIÓN ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), autoridad responsable de resolver los recursos en contra de las respuestas o negativas de los sujetos obligados.

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