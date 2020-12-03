Desde hace varios años, la franquicia máxima durante el Programa Paisano ha permanecido en 500 dólares, lo que por la inflación significa que cada vez se puede introducir menos mercancía sin pagar impuestos. La franquicia aduanera es la cantidad de mercancía que pueden introducir al país los pasajeros, adicional a su equipaje personal, sin tener que pagar impuestos al comercio exterior. En tal sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como cada año, se lanzó el Programa Paisano, que durará entre el 2 y el 31 de diciembre de 2020. Como parte de éste, distintas dependencias del gobierno federal se preparan para la llegada de numerosos connacionales provenientes del extranjero, por las fiestas decembrinas. Con este objetivo, la autoridad fiscal ha vuelto a incrementar la franquicia aduanera de 300 a 500 dólares. Las franquicias aduaneras son acumulables por cada persona que esté viajando junta, lo que quiere decir que si, por ejemplo, una familia de cuatro personas entra a México por auto, la franquicia total que podrán introducir sin pagar impuestos será equivalente a 2 mil dólares. Cabe señalar que desde hace varios años la ampliación de la franquicia ha llegado a los 500 dólares, lo que significa que por efectos de la inflación anual, la cantidad de mercancía efectiva que los connacionales pueden introducir al país es cada vez menos. El equipaje que los pasajeros podrán introducir sin pagar impuestos consiste en lo siguiente: ropa, calzado, productos de aseo y belleza, carriolas, dos cámaras fotográficas, tres celulares, una laptop, una agenda electrónica, dos equipos deportivos personales, libros, revistas, documentos impresos y tres mascotas, entre otros. Para leer una lista detallada de lo que puede contener el equipaje, te recomendamos consultar la siguiente liga del SAT. En caso de que un viajero introduzca mercancía adicional a su equipaje, con un valor superior a los 500 dólares, tendrá que pagar impuestos únicamente por el excedente. Esto podrá hacerse con tarjeta de crédito o débito directamente en la aduana por la que entra al país.

Otros recordatorios importantes

Antes de viajar a México es necesario declarar si se viaja con más de 10 mil dólares o su equivalente, ya sea en efectivo o en documentos por cobrar. Si se planea entrar al país por auto, hay que contar con el permiso de importación temporal que se tramita a través de Banjército. Esto puede hacerse a través de esta liga, o bien en las oficinas ubicadas en las aduanas fronterizas. Es importante saber la lista de alimentos, productos químicos y famacéuticos, plantas, frutas y animales vivos que se pueden introducir legalmente al país. Esto podrás consultarlo a través de esta liga.

Denuncia si eres víctima de un acto de corrupción

En caso de ser víctima de un acto de corrupción, el SAT te recuerda que puedes denunciar a cualquier hora del día y cualquier día del año a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfonos rojos : ubicados en las aduanas y las oficinas del SAT

: ubicados en las aduanas y las oficinas del SAT SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y Denuncias

– Aplicación para celular, apartado Quejas y Denuncias SAT: 55 8852 2222

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