El instituto recientemente publicó reglas para la sustitución patronal y la baja de los registros patronales por clase. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en ...

El instituto recientemente publicó reglas para la sustitución patronal y la baja de los registros patronales por clase. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo.

Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan el outsourcing deben internalizar su nómina. Esto debe completarse el 1 de agosto y se deben hacer a través de la sustitución patronal, que consiste en trasladar a los trabajadores entre patrones conservando sus derechos.

El IMSS publicó reglas para la sustitución patronal y la baja de registros multiclase

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente publicó reglas derivadas de la reforma en materia de subcontratación laboral, específicamente para llevar a cabo los siguientes procedimientos:

Procedimiento simplificado para comunicar al Instituto la sustitución patronal, en términos del Artículo Séptimo transitorio de "El Decreto".

Procedimiento simplificado para comunicar al Instituto la baja de los registros patronales por clase, en términos del Artículo Quinto transitorio de "El Decreto".

La publicación indica que las reglas fueron dadas a conocer a través de un oficio de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS. El oficio tiene el número de folio 09 52 17 9000/UISS/09/2021. Puedes ver la información que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 29 de abril de 2021.

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