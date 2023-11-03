Es importante revisar las normativas actuales para un cierre eficaz del ejercicio 2023, garantizando el cumplimiento fiscal, evitando sanciones y aprovechando beneficios El cierre del ejercicio fiscal 2023 se acerca, y para prepararse, es crucial que las organizaciones comiencen a revisar y estimar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), considerando las posibles deducciones y estímulos fiscales, según el análisis de Federico Solórzano, socio de Impuestos Corporativos de KPMG México. Las declaraciones anuales contienen rubros precargados como ingresos y sueldos, provenientes de pagos provisionales o comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos y recibidos durante el año, lo que requiere un análisis minucioso para evitar discrepancias. Solórzano destaca un decreto publicado el 11 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación que otorga estímulos fiscales a sectores clave de la industria de exportación. Este decreto permite la deducción inmediata para empresas dedicadas a la producción, fabricación y elaboración de bienes, así como una deducción adicional del 25% en gastos de capacitación vinculados con las actividades del contribuyente. Estos estímulos son adicionales a los ya existentes y requieren una evaluación para su posible aplicación. Solórzano detalla cinco aspectos cruciales para la revisión de deducciones en el ejercicio 2023, incluyendo:

Servicios especializados: Documentos necesarios para las compañías que ofrecen estos servicios. Pagos al extranjero: Cambios en la deducción de pagos al extranjero, particularmente de partes relacionadas. Intereses: Asegurar que no existan limitaciones en la deducción de intereses superiores al 30% de una utilidad ajustada. Complemento carta porte: La obligación de emitir CFDI con complemento carta porte para algunos contribuyentes en el transporte. Sueldos: Verificar que las nóminas pagadas coincidan con la información reflejada en el SAT.

El experto de KPMG destaca la importancia de revisar las disposiciones vigentes para lograr un cierre eficiente del ejercicio 2023 y mantener el cumplimiento óptimo de las obligaciones fiscales, evitando sanciones y accediendo a beneficios. Aunque la información se encuentra precargada en las declaraciones, las revisiones preventivas son fundamentales.