El subsidio para el empleo en 2025 se incrementa al 14.39% de la UMA vigente en 2024, ayudando a los trabajadores con menores ingresos a reducir su carga de ISR

El subsidio para el empleo en 2025 se incrementa al 14.39% de la UMA vigente en 2024, ayudando a los trabajadores con menores ingresos a reducir su carga de ISR

El 31 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación al "Decreto que otorga el subsidio para el empleo".

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dicho subsidio es un beneficio fiscal para apoyar a los trabajadores con menores ingresos y reducir el Impuesto sobre la Renta (ISR), equiparándolo así con el incremento al salario mínimo, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL Límite de ingresos mensuales para acceder al subsidio. $9,081.00 $10,171.00 Porcentaje del subsidio. 11.82% 13.8% Monto mensual del subsidio considerando el incremento. $390.00 $475.00

La Prodecon indicó que durante el mes de enero de 2025, se utilizará un porcentaje de 14.39%, de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2024 (en sustitución del porcentaje del 13.8%), debido a que el nuevo valor de la UMA entrará en vigor en febrero de 2025.

Puedes ver el Decreto de referencia completo aquí / Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2024.