Con el proceso de digitalización fiscal que se está experimentando en México, numerosos emprendedores y empresas nacionales se están volcando a modernizar sus operaciones, lo cual, obviamente, mejorará la rentabilidad y productividad. Y es que la implementación de herramientas como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la facturación electrónica y las plataformas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha transformado la manera en que las empresas gestionan sus obligaciones fiscales. Es importante reseñar que este proceso no solo busca garantizar el cumplimiento tributario, sino que también impulsa la adopción de tecnologías digitales, lo cual, a su vez, fortalece la competitividad del mercado mexicano en un contexto globalizado.

Obligaciones fiscales como catalizador de transformación

La digitalización fiscal, liderada por el SAT, ha impuesto nuevos requisitos como la emisión de CFDI 4.0 y la Carta Porte, lo que exige a las empresas integrar sistemas digitales para registrar sus respectivas transacciones en tiempo real. Para el cierre del 2024, el SAT reportó que más del 90% de las pymes mexicanas emplearon soluciones de facturación electrónica, un aumento del 15% respecto a años previos. Esta obligatoriedad ha hecho que los emprendedores abandonen los procesos manuales, adoptando software de contabilidad y plataformas de gestión empresarial. Herramientas como los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management), permitiéndoles así, no solo cumplir con la normativa vigente, sino también automatizar sus procesos, reducir errores y optimizar flujos de trabajo. La digitalización fiscal, por lo tanto, actúa como un punto de partida para una transformación más amplia, donde las empresas modernizan sus operaciones para mantenerse competitivas.

Impacto en la competitividad y acceso a mercados

Además de cumplir con sus obligaciones fiscales, muchas empresas están invirtiendo en tecnología y estrategia digital para mejorar su competitividad. Tenemos así servicios como el de Marketing4eCommerce México los cuales analizan cómo los cambios en hábitos de consumo y canales de venta digitales están impactando directamente en la gestión empresarial. Este servicio digital se ha posicionado como un referente en el análisis de tendencias sobre comercio electrónico, herramientas de marketing digital, publicidad online y casos de éxito en el ecosistema emprendedor y digital latinoamericano, ofreciendo a las pymes recursos para adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y competido. Por ejemplo, la adopción de plataformas de comercio electrónico y estrategias de marketing digital permite a las empresas llegar a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, aprovechando el auge del nearshoring. Un dato a destacar es que, según muchas estimaciones, se prevé que el mercado de nearshoring en México podría alcanzar los 30 000 millones de dólares para 2030. Esto serviría para que muchas pyme y emprendedores se digitalicen y puedan así integrarse en las cadenas de suministro globales.

Beneficios operativos y financieros

La digitalización fiscal ha generado beneficios operativos significativos. La automatización de procesos contables reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas en un 30% aproximadamente. Esto permite a los emprendedores enfocarse en áreas estratégicas como la innovación y la experiencia del cliente. Además, la integración de herramientas de análisis de datos, impulsada por la necesidad de generar reportes fiscales precisos, proporciona información en tiempo real sobre el desempeño financiero, patrones de consumo y tendencias de mercado. Podemos ejemplificar cómo el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos fiscales permite a las empresas predecir comportamientos de compra y personalizar sus ofertas, aumentando así las ventas en un 15-20% en promedio.