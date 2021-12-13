El SAT dio a conocer que los ganadores del Sorteo El Buen Fin recibirán su premio el próximo 24 diciembre.

El 10 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó la novena edición del Sorteo El Buen Fin. El sorteo se realizó en el marco del programa El Buen Fin, que este año se llevó a cabo del 10 al 16 de noviembre.

¿Qué es el Sorteo El Buen Fin?

Se trata de un sorteo que el SAT realiza cada año, en el que participan las empresas que vendieron y los contribuyentes que compraron durante El Buen Fin. Los ganadores podrán consultar los resultados en el minisitio del Sorteo El Buen Fin a partir de hoy, 13 de diciembre, y todos los premios se entregarán a más tardar el 24 de diciembre. El sorteo del SAT tiene el propósito de motivar las compras con tarjetas de crédito y débito, en comercios que cumplen con sus obligaciones fiscales.

El total de ganadores consumidores fue de 321,261

Durante el Sorteo El Buen Fin, Jesús Cantú Escalante, de la Secretaría de Economía, expuso que el incremento en la bancarización se puede notar en la disminución de las compras en efectivo, pues en 2011 representó un 48%, mientras que en 2021 solo un 28%. El administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, Raúl Zambrano Rangel, expresó que este año la participación del micro, pequeño y mediano comercio incrementó 59% respecto al año pasado. La facturación del 10 al 16 de noviembre de los comercios participantes fue de 231,000 millones de pesos (mdp), a pesar de que en esta ocasión fueron cinco días menos de compras comparados con el año pasado cuando fueron 12 días. A través del sorteo, se repartió una bolsa de 400 mdp de distintos montos entre más de 321 mil personas que pagaron con su tarjeta de crédito o débito; así como una bolsa de 100 mdp entre cerca de cinco mil comercios participantes. Destaca la entrega de dos premios únicos: uno por 250 mil pesos a un consumidor y otro de 260 mil pesos a un comercio participante. El total de ganadores consumidores fue de 321,261, mientras que el total de comercios ganadores fue de 4,282. Puedes ver el minisitio del Sorteo El Buen Fin del SATaquí / Fecha de publicación: 13 de diciembre de 2021.

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