No es la primera vez que exhiben casos de corrupción de la LigaMX en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrado...

No es la primera vez que exhiben casos de corrupción de la LigaMX en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 9 de diciembre, el periodista Amir Ibrahim aseguró que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón hubo casos de corrupción dentro de la Liga MX, en la que destacó la condonación de más 2 mil 620 millones de pesos. “El futbol es un gran negocio, estimaciones señalan que mueve en el país unos 2 mil 800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo este enorme botín ha atraído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del futbol nacional para darle prioridad a sus ganancias”, dijo Ibrahim en Palacio Nacional.

De acuerdo con el reportaje ‘El cártel del Gol, corrupción en el futbol mexicano’ hay evidencia en contratos y correos electrónicos en los que se revela que varios equipos mexicanos cometieron fraudes fiscales, evasión de impuestos y extorsión a jóvenes futbolistas, que involucran a instituciones gubernamentales, socios de equipos de la liga mexicana, exgobernadores y políticos.

Ante los datos exhibidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su sexenio ya no se han condonados impuestos a equipos de futbol de la liga mexicana y aseguró que iniciaría acciones legales ante lo denunciado por el periodista.

“El futbol es un gran negocio. Este enorme botín ha traído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del fútbol nacional”, respondió AMLO.

No es la primera vez que denuncian corrupción en LigaMX

Ya en agosto pasado, el periodista Amir Ibrahim había asistido a la conferencia matutina del mandatario federal para exponer dicho reportaje y los casos de corrupción en el futbol mexicano. Así lo reportamos en El Contribuyente en su momento. En ese mes, AMLO le propuso al comunicador que hablara con la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro para revisar datos de la dependencia y aseguró que haría 'una mañanera muy especial', en la que la jefa del SAT explicaría la situación de los equipos de futbol tras las denuncias de evasión de impuestos. Incluso, en agosto el periodista sugirió al presidente que el SAT podría realizar auditorías, y que el Gobierno de México podría promover algún tipo de regulación al futbol mexicano.