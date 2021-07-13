Las redes sociales en 2021 no solo son una tendencia popular. Son parte de la vida misma. Un lugar donde puede encontrar noticias, comunicarse, buscar trabajo, bienes y servicios. Es difícil imaginarse a un usuario activo en la World Wide Web que no esté registrado en por lo menos una de las redes sociales. Estos son decenas de millones de clientes potenciales. Ignorar esta colosal oportunidad de marketing es simplemente un síntoma de miras cortas. Esto básicamente pone al SMM en un nuevo nivel. Los prospectos que el marketing de SMM abre difícilmente pueden ser sobreestimados, por lo cual casi todas las compañías de hoy están reorientando su negocio a las redes sociales. Pero para una promoción exitosa de marca, es necesario tomar en cuenta las tendencias más actuales del SMM, y cuáles son especialmente importantes, para aplicarlas activamente. Apueste por ser genuina Una de las tendencias modernas incondicionales es la genuinidad en todo y todos. Los usuarios están cansados de la pretensión y los filtros perfectos de Instagram, las sonrisas forzadas y las fotos estilo paraíso hechas con Photoshop. Las personas quieren ver algo real, la vida real, momentos y situaciones que ellos también pueden enfrentar. Por lo tanto, audazmente nos enfocamos en emociones genuinas y en lo natural, tanto para contenido visual y textos publicitarios. La transparencia del marketing Anunciarse en páginas de bloggers aún es relevante, pero la calidad de este tipo de publicidad, así como los productos promocionados, deben ser estrictamente controlados por la audiencia. Los suscriptores se burlan cada vez más de las alianzas comerciales, rápidamente rastrean ventas intrusivas y se hartan de la saturación de comerciales. Incluso el blogger más popular o la estrella de TV en el papel de influencer no puede garantizar la efectividad de la promoción ni un crecimiento rápido en ventas. De acuerdo con una investigación de Bazaarvoice, cerca de 47% de la audiencia está cansada de los anuncios engañosos, otro 62% de los clientes potenciales creen que las recomendaciones de los influencers son exitosas entre los suscriptores. Una asociación adecuada significa que el Blogger personalmente ha probado su producto y se ha asegurado de la calidad de este personalmente. Las redes sociales como una tarjeta de negocios virtual Instagram es como la tarjeta para la promoción de marca que caracteriza a toda la empresa. Un perfil bien deseñado aumentará la confianza del consumidor. La gente debe de entender inmediatamente quién les ofrece qué cosa. La información correctamente presentada sobre la compañía misma, sus productos, servicios e información de alta calidad, así como el contenido visual aumentarán las ventas y atraerán a nuevos clientes potenciales. Engagement no likes La contabilidad de estadísticas es otra condición para una promoción de SMM competente:

Alcance – el número de usuarios únicos que ven su contenido;

Vistas – no personas, sino acciones; las mismas personas pueden ver su publicación varias veces;

Engagement – una serie de likes y comentarios debajo de una publicación o historia;

Conservación es la única métrica en la cual no podemos hacer trampa, lo cual la hace especialmente importante.

Las redes sociales son la plataforma ideal para la promoción de una marca. Un trabajo competente y sistemático del sector de SMM tiene un efecto positivo en el conocimiento de la marca, el interés y la lealtad de la audiencia. Como resultado, un aumento en ventas. El servicio de POSTOPLAN hace aún más sencillo crear, planear y promover contenido. Una plataforma automatizada e inteligente que le permite configurar la frecuencia y tiempo de la publicación de sus posts. La información necesaria aparecerá en el feed sin su participación, lo cual reducirá significativamente el tiempo y esfuerzo invertido. Como resultado, la cobertura de las publicaciones y la audiencia, como mínimo, serán el doble. Y esto es sin costos extra de publicidad. El número de cuentas no tiene límite. Puede promover su marca en varias redes sociales y servicios de mensajería instantánea al mismo tiempo. Puede planear un calendario de contenido para publicar con meses de antelación.