¿Falla el SAT? Toma capturas, crea bitácora de intentos, reporta en buzón tributario Portal del SAT falla. Contribuyente quiere presentar declaración anual. Sistema no lo permite. ¿Qué ocurre después? Contribuyente espera prórroga que quizás no llegue. O enfrenta multa por no presentar. O auditoría. El problema cambió de naturaleza. Ya no es técnico. Es estratégico. Si sistema impide cumplir, tu defensa no es cumplir a cualquier costo. Es demostrar que intentaste. Eso requiere acción diferente. Documentación. Registro. Evidencia. No es paranoia. Es protección.

¿Por qué falla el portal?

Las razones típicas: Razón 1: Errores de conexión que no existen. Sistema dice "problema de internet" pero conexión funciona perfecto. Razón 2: Pérdida de información. Contribuyente llena datos. Sistema no guarda. Al volver, información desapareció. Razón 3: Bloqueos desde inicio. "Configuración incompleta" dice sistema. Pero datos están correctos. No avanza. Razón 4: Mensajes contradictorios. Sistema dice que no se envió. Después resulta que sí se envió. Confusión total. Razón 5: Sobrecarga sistémica. Todos presentan en mismo período. Sistema no aguanta volumen.

La nueva lógica del cumplimiento

Antes: presento declaración, cumplo, listo. Ahora: intento presentar, falla sistema, documento intento, presento evidencia. Diferente completamente. ¿Por qué cambió? Porque SAT no garantiza que su herramienta funcione. Si herramienta falla y tú no tienes evidencia de intento: parece que no cumpliste. Con evidencia de intento: tienes defensa. "Aquí están mis intentos. Sistema bloqueó. No fue negligencia mía".

Acción 1: Captura de pantalla de cada error

¿Qué hacer? Cada vez que ocurra error, toma captura de pantalla. ¿Qué debe aparecer? El error exacto. Mensaje completo. Tu pantalla con datos que intentaste enviar. Barra de dirección mostrando que estás en sitio SAT oficial. ¿Cuándo? Cada intento fallido. No solo uno. Múltiples capturas crean patrón de incumplimiento del sistema. ¿Dónde guardarlas? Carpeta en computadora. O nube (Google Drive, OneDrive). No dejes solo en galería de celular donde pueden perderse.

Acción 2: Llevar registro paralelo en Excel

Portal falla constantemente. Información se pierde. Solución: lleva datos en Excel externo mientras intentas cargar en SAT. Ejemplo: datos de inversiones, gastos, ingresos. Llevas hoja Excel actualizada. Si portal falla y pierde información: ya tienes copia. Ventaja secundaria: cuando portal finalmente funcione, puedes copiar-pegar rápido. No reescribir todo a mano. Archivo de trabajo paralelo también es evidencia. "Tengo registro de datos. Intenté múltiples veces cargarlos. Sistema no permitió".

Acción 3: Reporta en buzón tributario

SAT tiene buzón tributario. Es canal para comunicarse con la autoridad dentro del mismo portal. ¿Cómo usarlo? Uno: Entra a tu cuenta SAT. Busca "Buzón Tributario" o "Mensajería". Dos: Crea nuevo mensaje dirigido al SAT. No al centro de soporte genérico. Específicamente a SAT. Tres: Describe el problema con detalles. "Intento presentar declaración anual. Obtengo error [describe error]. Sucedió en [fecha y hora]. Adjunto capturas". Cuatro: Adjunta capturas de pantalla de errores. Cinco: Solicita específicamente: "Por favor, documenten que intento presentar pero sistema me bloquea. Solicito prórroga o aceptación de declaración por este medio". Enviado a buzón tributario: queda registrado. SAT lo recibe. Hay evidencia de que reportaste problema a la autoridad.

Acción 4: Crea bitácora de intentos

Bitácora es documento simple: tabla con columnas de Fecha, Hora, Error, Captura. Ejemplo: 27/03/2026 - 09:30 - "Configuración incompleta" - SI 27/03/2026 - 14:15 - "Problema de conexión" - SI 27/03/2026 - 22:45 - "Formulario no enviado" - SI 28/03/2026 - 08:00 - "Configuración incompleta" - SI Bitácora muestra patrón. No es error único. Es fallo recurrente. Eso es evidencia de fallo sistémico. Guarda bitácora en archivo. Junto con las capturas. Si SAT después te cuestiona: presentas todo junto. "Aquí están 6 intentos documentados".

Acción 5: Intenta en horarios estratégicos

Sistema falla más cuando hay sobrecarga. Sobrecarga es típicamente mañana (todos entran a trabajar). Estrategia: intenta en horarios de menor tráfico. 2 am, 4 am, 6 pm, 10 pm. Fuera de horas de oficina. ¿Por qué? Menos usuarios simultáneos = menos carga = mejor probabilidad de que funcione. No siempre funciona. Pero vale la pena intentar. Si funciona a las 3 am: perfecto. Si sigue fallando: tienes más documentación de intento.

Acción 6: Usa navegador diferente y limpia caché

A veces el problema no es servidor del SAT. Es configuración de tu navegador o caché local. Intenta esto: Opción A: Usa otro navegador. Si usabas Chrome, intenta Firefox o Safari. A veces uno funciona y otro no. Opción B: Limpia caché de tu navegador actual. Datos almacenados pueden causar conflictos con servidor SAT. Opción C: Intenta en incógnito (Chrome) o navegación privada (Firefox). Ignora caché completamente. Si ninguno funciona: es problema del servidor SAT, no tuyo. Documentalo. Evidencia.

¿Cuál es el riesgo real si no presentas?

No presentar declaración anual tiene consecuencias serias: Multa por presentación extemporánea: 5-10% del ISR causado. Si causaste $100,000 en ISR: multa es $5,000-$10,000 mínimo. Adeudo por incumplimiento: SAT estima lo que debiste pagar. Luego cobra eso como adeudo. Más recargos. Más intereses. Restricciones de factura: SAT puede bloquear emisión de CFDI. Tu negocio se paraliza fiscalmente. Auditoría probable: Incumplimiento llama atención. Aumenta probabilidad de que te auditen. Reporte a instituciones financieras: Si tienes créditos: SAT reporta incumplimiento. Banco se entera. Puede reclamar el crédito. Por eso documentación no es paranoia. Es defensa contra consecuencias reales.

¿Qué pasa si demuestras intento pero no presentaste?

Escenario: intentaste 10 veces. Sistema falló 10 veces. No presentaste. SAT te cuestiona. Tú presentas documentación: 10 capturas de pantalla, bitácora, reporte en buzón tributario. ¿Qué ocurre? Lo ideal: SAT reconoce que fue problema técnico. Te da prórroga. Presentas correctamente. Cierras caso. Lo realista: SAT reconoce intento. Reduce multa o negocia pago. No te cobran la sanción completa. Lo peor: SAT dice que igual debiste haber llamado o buscado solución alternativa. Pero tienes evidencia de que sí lo intentaste. Defensa es más fuerte que sin documentación.

¿Debo usar contador para presentar?

Si tienes contador: es su responsabilidad presentar. Muchos contadores tienen acceso directo a SAT mediante software de facturación. Opción: dele a contador tu información paralela (Excel). Él intenta presentar por su sistema. Si funciona: listo. Si falla: tienes documentación de intento. Beneficio: si falla también para contador: es evidencia aún más fuerte de que es problema sistémico del SAT, no de ti.

¿Hay prórroga anunciada?

Hasta ahora, SAT no ha anunciado prórroga oficial por fallas técnicas. Lo que es extraño. Si hay fallas sistémicas: lo normal sería extender plazo. No confíes en prórroga "implícita". Actúa como si vencimiento fuera mañana. Documenta todo. Si prórroga viene después: bonus. Si no viene: estás protegido con documentación.

Cronograma de acciones para hoy

Si hoy es días antes del vencimiento: Ahora: toma primera captura. Intenta presentar. Documenta error. Próximas 2 horas: crea bitácora. Intenta en navegador diferente. Mañana: reporta en buzón tributario. Adjunta capturas. Próximos 3 días: intenta en horarios estratégicos. Mantén registro. Día del vencimiento: último intento. Si sigue fallando, tienes toda documentación lista para defensa.

El cambio de juego

Fallas en SAT cambiaron el juego. Ya no basta cumplir. Debes demostrar que intentaste. Eso requiere acción diferente. Documentación. Registro. Evidencia. No es complicado. Solo requiere disciplina. Hoy que sabes el riesgo y las acciones: actúa. No esperes. Cada captura, cada reporte en buzón, cada anotación en bitácora te protege más. Tu declaración importa. Tu defensa importa más.