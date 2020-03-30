El covid-19 está teniendo impacto en las empresas, algo que debe ser tomado en cuenta para implementar medidas preventivas. A nivel internacional se está viviendo una crisis de salud generada por u...

El covid-19 está teniendo impacto en las empresas, algo que debe ser tomado en cuenta para implementar medidas preventivas. A nivel internacional se está viviendo una crisis de salud generada por un virus identificado como covid-19. Este virus es de fácil propagación, pero aún se desconoce mucho. Esto llevó a que las autoridades de salud de varios países tomen medidas sanitarias para proteger la salud de la población. El covid-19 también está teniendo impacto en las empresas y sus operaciones comerciales, legales y fiscales. De acuerdo con Ranero Abogados, firma especializada en brindar asesoría en materia de defensa tributaria, infraestructura y corporativo. Estos hechos deben ser tomados en cuenta para implementar medidas preventivas.

Recomendaciones para empresas ante el covid-19

La firma Ranero Abogados publicó un documento en el que hace recomendaciones laborales, legales y fiscales para empresas ante el covid-19. Aquí te presentamos la información que compartió el despacho de abogados, que tiene su sede en Tijuana, Baja California, y cuyo socio director es Clemente Javier Ranero Puig.

1. Implementa un plan de acción preventivo

Identificar a un trabajador con síntomas del covid-19 dentro de una empresa conlleva una serie de acciones preventivas que pueden frenar o llegar a interrumpir las operaciones de la misma. Poner en cuarentena a uno o más trabajadores contagiados por el virus, o bien cerrar la instalación de un centro de trabajo por tiempo indeterminado, como ha pasado en algunos países, implica que las empresas en México deben implementar un plan de acción preventivo.

Protocolo de higiene y detección de posibles brotes de la enfermedad

Como punto de partida, debe de existir un protocolo de higiene y detección temprana de posibles brotes de la enfermedad. Además, deben existir políticas laborales respecto a la ausencia de los trabajadores. Esto para evitar temas de despidos injustificados por faltas a laborar, así como abusos por parte de los trabajadores enfermos.

Políticas y programas de trabajo a distancia o home office

Por otro lado, en la medida de lo posible y cuando las actividades de las empresas lo permitan, se pueden implementar políticas y programas de trabajo a distancia o home office. En caso de que se llegue a decretar una alerta sanitaria o una cuarentena obligatoria, será necesario tener un plan de contingencia. Esto para mantener un estrecho contacto con los trabajadores y, en su caso, llegar a un acuerdo en cuanto a la forma de cubrir los salarios y su monto, debido a posibles circunstancias económicas extraordinarias.

Empleados clave o apoderados legales adicionales

Otro tema relevante a considerar son los empleados clave de las empresas. Estos pueden ser los representantes legales o los encargados de las áreas: nómina, tesorería, recursos humanos, entre otras. Porque si llegaran a enfermar se deberá de contar con el apoyo y capacitación de otros empleados o apoderados legales adicionales. Esto para que realicen de manera provisional las funciones necesarias. Así no se afectarían las operaciones clave de las empresas, durante una posible suspensión de operaciones.

2. Revisa los contratos y obligaciones

Una empresa también pueden ver afectadas sus operaciones por falta de personal o el cierre de una o más de sus instalaciones. Esto pudiera dar lugar a que no cumpla sus obligaciones como proveedora, de la forma que fue contratada con sus clientes. Por eso, es conveniente que se tenga una estrecha comunicación con los proveedores y clientes. Es recomendable anticiparse a cualquier problema y de mutuo acuerdo llegar a una solución favorable para todas las partes involucradas.

Cláusulas excluyentes de responsabilidad

En los contratos que se tengan próximos a celebrarse, es conveniente establecer cláusulas excluyentes de responsabilidad. Estas clausulas serían generadas por cuestiones de salubridad general, o por casos fortuitos o de fuerza mayor. todo vinculado con el tema de salud del covid-19.

Acordar prórrogas u otras opciones

Es importante que en aquellos casos en que existan contratos en donde se tengan negociadas cláusulas penales por incumplimiento de contrato, o pactado intereses moratorios, es aconsejable acercarse con sus contrapartes y acordar prórrogas u otras opciones para no caer en una causal de incumplimiento por hechos extraordinarios. La “teoría de la imprevisión” conocida en el derecho como cláusula “rebus sic stantibus”, permiten a las partes contratantes, la revisión de las obligaciones y contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas, se modifica sustancialmente el equilibrio económico de un contrato, y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento.

3. Implementa un protocolo para cumplir con las obligaciones fiscales

Dentro de las empresas se debe de tener implementado un protocolo preventivo para cumplir con las obligaciones fiscales que se tengan que cumplir en tiempo y forma. Esto para evitar incurrir en sanciones o multas innecesarias o la cancelación de los sellos digitales, acorde con las nuevas reformas la Código Fiscal de la Federación (CFF), vigentes a partir de enero de 2020. Por lo anterior, es recomendable que se tenga personal de apoyo capacitado disponible para cumplir con las obligaciones fiscales, en caso de que la persona encargada de dichas responsabilidades esté incapacitada o en cuarentena y no tenga acceso a las herramientas tecnológicas y/o acceso a los portales bancarios para cumplir con las obligaciones fiscales de las empresas. La misma recomendación se debe de tomar en cuenta, en materia de enviar los avisos relacionados con las obligaciones en materia prevención de lavado de dinero, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

4. Conclusiones

Las empresas pueden verse afectadas en su operación e ingresos, en caso de que sus empleados o directivos puedan llega a enfermar por causa del covid-19.

Es recomendable tener un plan de acción que permita a las empresas tomar decisiones correctas y oportunas. Esto para sobrellevar de la mejor manera posible el proceso de control sanitario que se pueda llegar a implementar, para prevenir o controlar el covid-19.

Las empresas deben de establecer los protocolos internos necesarios, para poder cumplir en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales, fiscales y legales en general, para no afectar sus operaciones futuras.

Puedes revisar el documento Covid-19. Recomendaciones legales para empresas, publicado por la firma Ranero Abogados, aquí / Fecha de publicación: marzo de 2020.

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