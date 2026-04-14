Jennifer Krystel Castillo Madrid asume Grandes Contribuyentes el 1 de mayo. Abogada con 18 años en sector público y posgrados en derecho tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un cambio de titular en la Administración General de Grandes Contribuyentes. A partir del 1 de mayo, Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la dirección de esta unidad, que supervisa a las empresas con mayor peso económico y recaudatorio del país. Sustituirá a Armando Ramírez Sánchez, quien continuará dentro del SAT en otras funciones. El relevo ocurre en un momento en que la fiscalización de grandes contribuyentes se ha convertido en una de las prioridades centrales de la institución.

Perfil académico y profesional

Castillo Madrid es licenciada en Derecho por el ITAM, institución donde también obtuvo una maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, ambas con mención honorífica. Actualmente cursa un doctorado en Administración Pública en colaboración con la Universidad Anáhuac Norte y la Sorbona de París. Su formación incluye estudios en contratos, derecho tributario, finanzas y auditoría legal, además del programa de Alta Dirección Empresarial del IPADE. En el sector público acumula más de 18 años de experiencia. Ha ocupado cargos relevantes en el Gobierno de la Ciudad de México: directora ejecutiva jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas, y directora general en la Oficialía Mayor. Más recientemente se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y, posteriormente, como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía.

Qué representa el área que encabezará

La Administración General de Grandes Contribuyentes es la unidad del SAT encargada de dar seguimiento fiscal a las empresas de mayor tamaño e impacto recaudatorio en México. Su labor abarca auditorías, revisiones de cumplimiento y control de obligaciones de los contribuyentes con operaciones más complejas. El nombramiento de un perfil con formación jurídica especializada en derecho tributario y experiencia en administración pública refuerza el enfoque técnico con el que el SAT busca gestionar esta área en el actual contexto de eficiencia recaudatoria.