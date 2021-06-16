La jefa del SAT dijo que se buscará presentar la reforma tributaria como una miscelánea fiscal, en el Paquete Económico del 2022. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Bue...

La jefa del SAT dijo que se buscará presentar la reforma tributaria como una miscelánea fiscal, en el Paquete Económico del 2022. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recientemente adelantó que buscará presentar la reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022. La funcionaria se sinceró y declaró que, en principio, la idea es presentar la reforma tributaria como una miscelánea fiscal, bien estructurada y explicada. Es decir, la propuesta de cambios fiscales vendrá en el Paquete Económico que entrega la Secretaría de Hacienda, en septiembre de cada año, a la Cámara de Diputados. El documento contiene las estimaciones del Gobierno de México en materia de gastos, ingresos y los cambios que se requieren para lograr los objetivos planteados. Buenrostro hizo énfasis en que la reforma fiscal no será “tradicional”, aunque sí habrá modificaciones, pero no aumentos de impuestos.

El objetivo de la reforma fiscal

La jefa del SAT indicó que con la reforma se buscará lo siguiente:

Facilidades administrativas y digitales para facilitar a los contribuyentes pagar sus impuestos.

Hacer más precisa la ley para encontrar esquemas y planeaciones fiscales agresivas contra el fisco.

“Con la reforma esperamos obtener ingresos de 200 mil millones de pesos adicionales a los de este año, como primeras estimaciones, el equivalente a 1% del Producto Interno Bruto”, explicó la funcionaria. En el SAT están convencidos de que sí hay recursos, pero no llegan por actos de corrupción o por una aplicación discrecional de la ley. Entonces, en la medida en que la autoridad fiscal haga cumplir la ley de manera pareja, “todo el mundo” estará obligado a pagar sus impuestos, detalló Buenrostro. Sí hay espacio para no tener una reforma fiscal y que siga siendo sustentable la recaudación”, sentenció.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-reforma-tributaria-seria-una-Miscelanea-Fiscal-Raquel-Buenrostro-20210614-0136.html

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