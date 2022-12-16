La Asociación Nacional de Empresarios Independientes pidió a los estados y municipios aumentar el cobro de impuestos. La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) informó que las entidades federativas del país solamente generan el 12% de sus ingresos a través de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Por lo anterior, pidió a los estados y municipios fortalecer sus finanzas aumentando el cobro de impuestos para reducir la dependencia de participaciones federales o estatales en el caso de las alcaldías. De esta forma, las entidades no tienen recursos propios, ya que dependen de las participaciones federales en hasta un 85%, ante lo cual se debe fortalecer las finanzas incentivando una mayor efectividad en la recaudación propia, según reporta Forbes México. Asimismo, el medio señala que se requiere un esfuerzo para mejorar la recaudación del impuesto predial; este impuesto tiene un potencial recaudatorio adicional de 2 puntos del PIB, con una mayor efectividad en su cobro y aplicando una mayor tasa progresiva, sin afectar a la población de menores recursos. En este contexto, la ANEI sostiene que antes de pedir más recursos, los municipios deben trabajar en un cobro eficiente de los impuestos que actualmente están facultados, en particular lo correspondiente al predial.

Entidades desaprovechan impuestos locales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó en junio que los estados del país desaprovechan el cobro de impuestos locales, los cuales podrían robustecer sus ingresos para gastos en la población. Este tipo de impuestos se generan en favor de los gobiernos locales, y entre ellos destacan: el predial, el impuesto para el fomento deportivo y educacional, el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas, el impuesto por alumbrado público, entre otros. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que desde 2020 a la fecha, el gobierno federal ha generado que las entidades federativas y municipios del país cuenten con recursos por 268 mil millones de pesos, gracias a laestrategias de saneamiento financiero y fiscal. Asimismo, el fisco afirmó que buscó mecanismos de coordinación, para compartir las mejores prácticas fiscales recaudatorias entre las entidades federativas. Por ejemplo, durante 2022 capacitó a más de 15 mil 200 funcionarios estatales y, por primera vez, a funcionarios municipales. Esto lo hizo para brindar herramientas técnicas a los trabajadores que ingresan a las tareas de la administración pública.