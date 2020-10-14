Algunas empresas exportadoras dicen que el SAT tarda hasta siete meses en la devolución de IVA. Hace unos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificacio...

Algunas empresas exportadoras dicen que el SAT tarda hasta siete meses en la devolución de IVA. Hace unos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Entre los cambios, se encuentran algunos que afectarán a las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). En entrevista conEl Financiero, Gerardo Tajonar, presidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), dijo que las empresas perderán por lo menos 17 beneficios este año. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la devolución de IVA. Las empresas del programa IMMEX que cuentan con esquema de certificación de empresas, gozan de una devolución de IVA en plazos de 10, 15 ó 20 días. Con la modificación, todas las empresas tendrán el tiempo de devolución normal; es decir, de 40 días. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), los tiempos de devolución podrían alargarse todavía más. En algunos casos, la autoridad podría necesitar aclaraciones, lo que extendería el tiempo a más de 40 días.

El SAT tarda hasta siete meses en la devolución

El problema es que, actualmente, este plazo no significa nada en la práctica. Como reporta el periódico Reforma, algunas empresas se han quejado de que el SAT está tardando hasta siete meses en hacer la devolución. Antes, solamente tardaban 10 días. En entrevista con el mismo medio, Cecilia Carrillo, directora de Index Nuevo León, dijo que estos retrasos afectan el flujo de efectivo de cada empresa. “Se están tardando en devolverlo (el IVA), con lo cual el SAT tiene un flujo que mantienen durante cinco a siete meses y que se está hinchando de manera impresionante”, dijo Gregorio Canales, consultor en comercio internacional a Reforma. Este problema ha llevado a algunas compañías a sacar créditos para mantenerse a flote. Algunos especialistas temen que, en algún momento, el monto que deba pagar el gobierno sea tanto que al final no pueda hacer la devolución de IVA.

El fisco se enfoca en el comercio exterior

Además de los problemas con la devolución, las empresas del IMMEX se enfrentan a otras decisiones del SAT para mejorar la recaudación en este sector. Por ejemplo:

• Reducción del tiempo de estadía de importaciones

Ahora se reduce el tiempo de estadía de importaciones temporales en cruce fronterizo de 36 a 18 meses. En operaciones virtuales, se reduce de 36 a 6 meses para empresas AAA.

• Eliminación de la inscripción inmediata al padrón de importadores

Ahora, las empresas no tendrán la posibilidad de inscribirse inmediatamente al padrón de importadores de sectores específicos. Tampoco podrán autocorregirse si tuvieron algún error fiscal. Además, el fisco está aumentando la vigilancia. Junto con la Administración General de Aduanas, el SAT está investigando a cerca de tres mil empresas por falsificar documentos de importación para declarar como importaciones temporales activos que se quedan en el país. Esto representa casi el 75% de las empresas del IMMEX.Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/jinetea-sat-dinero-de-los-exportadores/gr/ar2049769?md5=72698e54ac03e073a563c7be42045e09&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/exprimen-operaciones-de-comercio-exterior

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