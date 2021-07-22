La tasa se ha ajustado en diversas ocasiones, alcanzando valores de 18.5% en 2014, de 16.5% en 2016, 17% en 2019 y 13.1% este año. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador...

La tasa se ha ajustado en diversas ocasiones, alcanzando valores de 18.5% en 2014, de 16.5% en 2016, 17% en 2019 y 13.1% este año. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó un comunicado en que informa que a partir del 16 se julio las personas que adquieran un crédito Mejoravit tendrán que pagar una tasa de sólo 13.1% y un costo anual total (CAT) del 13.9%. En 2011 se lanzó este crédito, cuyo objetivo es la mejora de vivienda ya adquirida, con una tasa del 18%. Ésta se ha ajustado en diversas ocasiones, alcanzando valores de 18.5% en 2014, de 16.5% en 2016, 17% en 2019 y 13.1% este año. El costo anual total pasó de 18.4% a 13.9%. Además el monto mínimo del crédito aumentó a 4 mil 631 pesos el mínimo y el máximo a 129 mil 138 pesos, dependiendo de la capacidad de pago de cada derechohabiente. Para acceder a este crédito el interesado debe estar laborando al momento de solicitarlo, tener al menos 4 meses de antigüedad laborando y tener por lo menos 5 mil 128 pesos en su subcuenta de vivienda.

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