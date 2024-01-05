Si te has preguntado cómo proteger tu salud, deberías tener presente la posibilidad de tener un seguro. Para animarte a considerar uno, descubre qué ayuda puede brindar un seguro de gastos médicos ...

Si te has preguntado cómo proteger tu salud, deberías tener presente la posibilidad de tener un seguro. Para animarte a considerar uno, descubre qué ayuda puede brindar un seguro de gastos médicos menores, y las principales ventajas que traería a tu vida.

¿Qué es un seguro de gastos médicos menores?

El contrato de este seguro de salud establece que tú recibirás ayuda para costear consultas médicas, estudios preventivos y algunos medicamentos, entre otros beneficios, a cambio de pagar un monto mensual o anual a una aseguradora. Es decir, en este contrato, tú te comprometes a entregar con regularidad una cantidad de dinero a la aseguradora o entidad financiera, y así obtener su respaldo económico para pagar diversos servicios y productos relacionados a los cuidados de tu salud. Cada seguro cuenta con cierto límite de recursos y de diferentes beneficios, así que infórmate muy bien antes de elegir uno. ¿Qué razones podrían motivarte a contratarlo? Los leerás a continuación.

Conoce diferentes razones para contratar un seguro de salud

Ahora, revisa varios motivos de peso para contar con el respaldo que ofrece un seguro para tu salud:

1. Obtienes apoyo para cuidarte en el día a día

Aunque existen seguros que pueden cubrir el costo de situaciones de emergencia como cirugías en el hospital, este tipo de seguros de salud tienen una perspectiva diferente. En sí, el seguro de gastos médicos menores es una gran ayuda al momento de tratar enfermedades comunes, acudir a tus consultas recurrentes con tu doctor de confianza y pagar estudios de gabinete. Es una de las mejores opciones de seguro para cuidarte día a día.

2. Previenes diferentes tipos de problemas de salud

En ese sentido, ya que un seguro de salud coopera con un porcentaje del valor que tienen los estudios y consultas, resulta tu mejor aliado para la prevención. Piénsalo: ¿cuántas veces no te has hecho un análisis porque quizás no te era posible pagarlo? Si tienes el apoyo de un seguro, será más sencillo hacerte los estudios necesarios para velar por tu bienestar, detectar cualquier problema con antelación, o de plano impedir que cualquier malestar de salud afecte tu vida.

3. Le entregas tranquilidad a tu familia

Además de los puntos anteriores, el seguro estará ahí para reembolsar lo que se gaste en estudios, consultas y material de curación. De esa forma, no solo sentirás más tranquilidad sino que tu familia también sabrá que tienes ese respaldo y, en caso de que tú no puedas contactar al seguro, ellos podrán hacer las llamadas necesarias y ampararte según lo que indique la cobertura de tu póliza.

4. Cuidas de tus ahorros

El seguro de saludes una estrategia para no gastar demasiado. Si te llega a suceder algún accidente que afecte tu bienestar, no tendrás que sacar dinero de tus ahorros, pedir prestado o postergar el pago de algún servicio importante que sea utilizado por ti o tu familia. Por ejemplo, los servicios de ambulancia pueden tener un costo muy elevado. Un servicio de ambulancia de traslado para una atención de emergencia, generalmente supera los 3,000 pesos cuando se realiza sin médico especialista, mientras que con un especialista, se puede alcanzar un costo mayor a 6,000 pesos. Con un seguro de gastos médicos menores, no se afectarían tus finanzas personales en caso de un imprevisto que perjudique tu salud.

5. Aprovechas que es deducible de impuestos

El pago de un seguro de salud es deducible si cumple con los requisitos que indica la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Tomando en cuenta tu régimen y situación fiscal, podrías deducir el costo del seguro del pago de tus impuestos, siendo un beneficio que debes considerar. Las diferentes razones expuestas en este listado, dejan en claro las razones para invertir en un seguro de salud. Así, velas por tener un presente y futuro saludables, tanto para ti como para tu familia.