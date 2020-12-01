Tres trámites de devolución ya no se realizarán de manera presencial en las oficinas del SAT, sino únicamente vía internet a través de su portal. El 23 de noviembre, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020.
Solicitud de devolución sólo por internet
El Anexo 1-A de la RMF para 2020 integra las fichas de trámites fiscales a realizar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre las modificaciones destacan las que se realizaron a las siguientes fichas:
9/CFF Solicitud de devolución de saldos a favor del ISR.
10/CFF Solicitud de devolución de saldos a favor del IVA.
12/CFF Solicitud de devolución de saldos a favor del IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas.
El cambio en estos tres trámites consiste en que ya no se realizarán de manera presencial en las oficinas del SAT, sino únicamente vía internet a través de su portal.
Devolución de otras contribuciones
En el caso de la ficha 13/CFF - Solicitud de devolución de cantidades a favor de otras contribuciones, se señala que puede realizarse en las oficinas del SAT, sin previa cita, en los siguientes casos:
Resoluciones o sentencias de saldos a favor de ISR no compensado por el retenedor.
Personas físicas con saldos o cantidades a favor inferiores a 10 mil pesos que no cuenten con e.firma o e.firma portable.
Puedes ver el documento Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 aquí / Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2020.
- Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/14822
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