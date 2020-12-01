Tres trámites de devolución ya no se realizarán de manera presencial en las oficinas del SAT, sino únicamente vía internet a través de su portal. El 23 de noviembre, se publicaron en el Diario Ofic...

Tres trámites de devolución ya no se realizarán de manera presencial en las oficinas del SAT, sino únicamente vía internet a través de su portal. El 23 de noviembre, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020.

Solicitud de devolución sólo por internet

El Anexo 1-A de la RMF para 2020 integra las fichas de trámites fiscales a realizar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre las modificaciones destacan las que se realizaron a las siguientes fichas:

9/CFF Solicitud de devolución de saldos a favor del ISR.

10/CFF Solicitud de devolución de saldos a favor del IVA.

12/CFF Solicitud de devolución de saldos a favor del IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas.

El cambio en estos tres trámites consiste en que ya no se realizarán de manera presencial en las oficinas del SAT, sino únicamente vía internet a través de su portal.

Devolución de otras contribuciones

En el caso de la ficha 13/CFF - Solicitud de devolución de cantidades a favor de otras contribuciones, se señala que puede realizarse en las oficinas del SAT, sin previa cita, en los siguientes casos:

Resoluciones o sentencias de saldos a favor de ISR no compensado por el retenedor.

Personas físicas con saldos o cantidades a favor inferiores a 10 mil pesos que no cuenten con e.firma o e.firma portable.

Puedes ver el documento Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 aquí / Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2020.

Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/14822

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