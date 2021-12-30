La Tarifa de Uso de Aeropuerto en el aeropuerto de la Ciudad de México tendrá un incremento de 6.2% para el 2022.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto en el aeropuerto de la Ciudad de México tendrá un incremento de 6.2% para el 2022.

El costo de los boletos de avión incluye impuestos y otros cargos. Uno de los elementos que integran el precio es la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). La TUA es una cuota fija que establece cada aeropuerto por derecho de uso, por lo que varía entre cada uno. Durante 2021, esta tarifa tuvo un costo de 24.50 dólares para vuelos nacionales y 46.52 para vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Pero de acuerdo con una nota publicada por El Financiero, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que la tarifa en el AICM tendrá un incremento de 6.2% para el 2022. Con el incremento, el AICM cobrará las siguientes tarifas en 2022:

TUA nacional de 26.02 dólares, lo que representará un incremento de 1.52 dólares.

TUA Internacional de 49.41 dólares, lo que representará un incremento de 2.89 dólares.

De acuerdo con el decreto, se determinará el equivalente de la tarifa en pesos mexicanos cada mes, y a partir del tipo de cambio publicado por el Banco de México (Banxico). La actualización de la TUA arrancará a partir del 1 de enero de 2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año.

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